電影業務加溫挹注 VHQ-KY首季純益創同期高 每股賺2.74元

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803-TW) 今 (15) 日公布首季財報，合併營收 3.59 億元，創歷史新高，受惠電影業務明顯增加，加上處分電影股權收益，使稅後純益達 9020.6 萬元，每股稅後純益 2.74 元，創歷年同期新高。VHQ 董事會也通過擬配息 3.3 元。

VHQ-KY 第 1 季合併營收 3.59 億元，季增 7.19%，年增 17.73%，創新高，毛利率 55.25%，季增 3.48 個百分點，年增 5.04 個百分點，營益率 34.2%，季減 0.56 個百分點，年增 0.85 個百分點；稅後純益 9020.6 萬元，季增 61.62%，年增 9.85%，每股稅後純益 2.74 元。

VHQ 表示，首季電影後製業務明顯增加，加上切入網路劇後製業務效益顯現，且處分電影《說走就走之畢業旅行》50％股權的投資收益達人民幣 900 萬元 (約新台幣 4205 萬元)，貢獻單季每股稅後純益 1.28 元，帶動首季營運大幅成長，其中，電影與網劇後製業務年增 43.13%，2 項業務佔比已達 59.94%。

VHQ 指出，電影《說走就走之畢業旅行》首季僅先認列處分部分股權收益，後續待電影上映後，仍可享有票房收入的分潤。

此外，VHQ 董事會今日也通過配息，擬每股配發 3.3 元現金股利，若以今日收盤價 214 元計算，現金殖利率為 1.54%。