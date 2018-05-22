玉晶光5月營收可望明顯回升 早盤股價重回400元關卡

光學股玉晶光 (3406) 在市場傳出 5 月營收可望回升成長下，激勵昨天股價拉出一根紅棒，今天續強，早盤不僅重回 400 元關卡，並企圖挑戰前波 429.5 元高點，呈現價量齊揚走勢。玉晶光第一季營收 18.22 億元，毛利率 40.46%，營益率 17.65%，稅前盈餘 2.64 億元，稅後淨利 1.97 億元，EPS 為 1.98 元，優於去年同期 0.08 元。



玉晶光與大立光 (3008) 分食蘋果 iPhone 手機鏡頭訂單，不過主攻的品項不同，玉晶光第一季獲利表現亮眼，大幅優於去年同期。



展望第二季，玉晶光 4 月營收 5.16 億元，不管是較上月或是去年都呈現下滑，但市場認為，4 月將是低點，5 月可望開始明顯回升，也激勵多頭買盤回籠。



此外，玉晶光搭配鏡頭模組廠歐菲光及索尼的感測器，成為華為最新 3D 感測接收端鏡頭的供應商，將於下半年開始出貨。