元太下半年營運將優於上半年 電子貨架標籤、筆記本成長動能強勁

電子書閱讀器客戶調整庫存，元太 (8069) 首季本業轉損虧，權利金收入挹注下，每股小賺 0.04 元，上半年仍是處在淡季，第二季優於第一季，下半年進入傳統旺季，營運將比上半年來得佳，全年營收比去年成長，電子貨架標籤、電子筆記本兩大應用成長動能強勁。元太第一季合併營收為 28.98 億元，季減 17.3%、年減 10%，毛利率約 38.26%，與去年同期持平，營業虧損 2.64 億元，權利金收入挹注 4.46 億元，稅後淨利 4900 萬元，每股稅後盈餘 0.04 元。



元太表示，電子書閱讀器新、舊機種交替，客戶展開庫存調整，電子書閱讀器螢幕亦有大尺化趨勢，從 6 吋朝向較大尺寸發展，電子貨架標籤陸續導入歐洲、中國、美國，以及南美等市場，電子筆記本第一季也有很大的成長，有機會成為營運第三隻腳。



元太的電子貨架標籤除黑、白兩色之外，持續開發黑白紅、黑白黃三色電子紙，以及適用於冷凍櫃的低溫電子紙，並計畫推出可低電壓操作的電子紙應用，透過具有 NFC 有功能手機就可以變更價格標籤的內容。



為促進數位手寫技術發展，元太參與 Digital Stationery Consortium (DSC) 成為核心會員之一，以在電子紙實現筆跡數位手寫體驗為目標，攜手聯盟成員共同精進數位手寫與辨識的技術，並積極參與數位手寫技術的標準制定與推動普及，另外為電子紙筆記本提供類紙張書寫體驗，採用塑膠基板，計畫擴大產能投資。

