電子筆記本添動能 外資回頭轉買 元太放量漲停站回季線

元太 (8069-TW) 法說會釋正面消息，第 2 季營收看漲之外，預期下半年更旺，全年營收將維持成長，電子紙筆記本成為推升營運的第 3 隻腳，外資在連續賣超 11 個交易日後昨 (21) 日轉為買超 1625 張，推升今 (22) 日股價開高走高站上月線，一度亮出 35.2 元漲停紅燈，盤中成交量逾 4.2 萬張，較前一日激增。

元太總經理李政昊指出，電子書閱讀器、電子紙貨架標籤 (Electronic Shelf Label, ESL)、電子紙筆記本將是 3 大營運成長引擎，今年上半年偏向保守，但第 2 季營收將較首季成長，下半年也會較上半年成長，整年度營收目前也是看到將比去年成長。

元太第 1 季歸屬母公司純益 0.41 億元，每股純益 0.04 元；李政昊表示，第 1 季的營收不像去年成長那麼快，主要是因為電子書閱讀器業務，因應客戶端新舊的機種轉換期，進行庫存調整所造成，但在與客戶合作開發下，電子書閱讀器螢幕尺寸持續增大，在電子書產品組合中，大尺寸機種比重較去年提升。

李政昊強調，除了 3 大成長引擎之外，仍積極拓展電子紙的多元應用，包括電子車牌、停車場電子看板指引、可取代打字機的電子紙筆記文書機、教育類新應用等；元太看旺下半年營運，今日股價低檔帶量轉強，表現亮眼，早盤以 33.15 元開高後一度衝達漲停板，盤中維持高檔，漲幅 9.21%。

若投資人看好元太後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：元太國票 7A 購 01 (736277-TW)、元太富邦 7A 購 02 (736260-TW)、元太兆豐 7A 購 01 (736195-TW) 等。