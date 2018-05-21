元太衝刺電子紙應用3大成長引擎 Q2營收優首季 H2將更旺

元太 (8069-TW) 今 (21) 日召開法說，總經理李政昊指出，電子書閱讀器、電子紙貨架標籤 (Electronic Shelf Label, ESL)、電子紙筆記本是 3 大成長引擎，今年上半年保守看待，但第 2 季營收將較首季成長，下半年也可優於上半年，整年營收目前也是看到將較去年成長。

元太第 1 季合併營收 28.98 億元，年減 10%，季減 17.3%，歸屬母公司純益 0.41 億元，每股純益 0.04 元；李政昊表示，第 1 季營收不像去年成長那麼快，主要是因為電子書閱讀器業務客戶新舊機種轉換，庫存調整影響拉貨造成，在與客戶合作開發下，電子書閱讀器螢幕尺寸將持續增大，預期電子書產品組合中，大尺寸機種比重將較去年提升。

他指出，受惠智慧零售模式持續發展，第 1 季電子紙貨架標籤業務穩健成長，除黑白電子紙，同時也開發適用特價或促銷的黑白紅、黑白黃三色電子紙，及適用冷凍櫃的低溫電子紙，可應用在冷藏或冷凍商品櫃動態標籤需求，近期也推出可低電壓操作的電子紙應用。

李政昊看好電子貨架標籤市場發展，他表示，除了中國線上及線下市場需求強勁之外，美國市場也開始接受電子標纖，在一些大的賣場開始動起來，他強調，在智慧零售趨勢下，持續看好中國、歐洲及美洲的電子貨架標籤市場發展。

李政昊指出，電子紙筆記本是繼電子書閱讀器、電子紙貨架標籤外的第 3 隻腳，這 3 大電子紙應用，將是元太的主要成長引擎；尤其是加入手寫與觸控功能的電子紙筆記本，可提供專業領域、商業辦公與教育的應用市場更便利、輕巧及文件編輯更容易的讀寫體驗，目前客戶端將持續推出多樣新產品上市。

他表示，今年上半年雖然保守看待，但第 2 季營收將比第 1 季成長，下半年將繼續拓展電子紙應用，鎖定消費性電子 (CE) 與物聯網 (IoT) 兩大領域的發展；電子書閱讀器與電子紙筆記本將受惠客戶端新產品推出穩定成長；同時也看好中國、歐洲、美洲的電子貨架標籤市場持續發展，預期今年下半年營收將較上半年成長，全年也將持續成長。