傳海航集團尋求出售英邁 曾與華融(02799-HK)展開洽商

據知悉洽商的消息人士，包括華融資產管理公司在內的數家中國集團公司今年來一直在洽談從海航集團手中收購IT分銷商英邁(Ingram Micro)。海航集團目前仍在繼續其瘦身進程。

過去兩年海航集團曾斥資500億美元進行併購，英邁就是收購對象之一，出價60億美元。當前由於債務飆升以及中國政府對激進併購活動的管控，海航正在尋求通過出售來籌集現金。

三位熟悉磋商情況的消息人士稱，海航集團今年早些時候開始為英邁尋找潛在買家，近幾個月中與數家中國投資方進行了磋商。

一位直接知情人士稱，這其中就包括與中國華融(02799-HK)進行了洽商。該消息人士透露，華融希望價格不超過60億美元，但之後結束了磋商，因擔心交易或得不到美國監管批准。

上述消息人士沒有透露還有哪些公司對英邁有興趣。2016年海航收購英邁之時美國曾附加了諸多條件，若由任何中資公司接手，都將面臨覆雜的局面。而且當前中美兩國的貿易緊張態勢也令交易前景更加不明朗。

海航集團的一名發言人周一對路透表示，集團「沒有出售英邁的計劃及意向」，而且對於英邁繼續強勁成長的前景充滿信心。

海航集團旗下的天海投資(600751-CN)曾在1月刊登澄清公告稱，公司不存在海外媒體所報導的出售子公司英邁事項，後者的雲集市業務模式已引入中國市場，投資價值逐步顯現。

華融未對置評請求做出回應，美國外資審議委員會(CFIUS)未予置評。

CFIUS在批準海航-英邁的交易時曾表示，英邁必須作為獨立實體進行運營。

「鑒於美國政府要求運營嚴格分離...英邁潛在出售給任何中方收購者—無論是否是國有企業，都有可能遇到嚴格的美國監管審查，這將使其可行性非常成問題，」英邁一名發言人在給路透的電郵中表示。

**貿易緊張局勢構成壓力**

據評級機構穆迪的報告以及一名直接了解情況的消息人士，英邁董事會的成員組成還受到該公司與美國外資審議委員會(CFIUS)和美國國防部簽署的三方協議的約束。

海航集團未就該報導置評，稱英邁、海航集團與CFIUS間的國家安全協議是保密的。

在中美貿易緊張關系加劇的背景下，國家安全擔憂料將成為將英邁售予中國買家的重大障礙。

美中雙方近幾周宣布互相加征數百億美元的關稅，加劇了有關爆發全面貿易戰的擔憂，人們擔心這會損及商業投資計劃。

上月，海航集團與對沖基金投資公司SkyBridge Capital發表聲明稱，雙方決定放棄合併計劃，因此事面臨CFIUS的阻撓。

這又增加一例因監管審批問題而失敗的中美並購交易，此前螞蟻金服以12億美元收購速匯金的交易未獲通過。

高通(Qualcomm)(QCOM.O)計劃以440億美元收購同行恩智浦半導體(NXPI.O)的交易審批仍未在中國取得實質性突破。該交易處在中美貿易爭端的暴風眼上。這一交易需要獲得全球九家監管機構的批準，目前已獲得八家監管機構的批準，只有中國尚未放行。

來源：路透香港5月22日

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