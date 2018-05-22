〈美中貿易休兵〉白宮顧問警告：中興別期望逃過懲罰 姆努欽：執法問題

中美兩國上週六 (19 日) 發表聯合聲明，雙方同意不打貿易戰，但隻字未提中興通訊 (0763-HK) 的制裁令。白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週日 (20 日) 嚴正警告，美國對中興的懲罰仍會非常嚴厲，中興別期望逃過懲罰。美國財長姆努欽 (Steven Mnuchin) 重申，中興是「執法問題」而非「貿易問題」。

綜合星島日報、神州觀察報導，庫德洛週日接受美國廣播公司 (ABC) 訪問時警告，對中興的懲罰「仍會非常、非常嚴厲，當中包括巨額罰款、規管措施、新管理層及新董事局。」他說，即使懲罰措施有變，都只會是極小的改動，不要期望中興可逃過懲罰，「這肯定不會發生。」

美國財長努欽接受霍士新聞訪問時說，中美兩國已同意擱置貿易戰，但美國在中興問題上「沒同意任何交換條件」。無論對中興的處罰有何變動，「我們將會保護美國的科技、美國就業」「我可以保證，總統希望我們對中興非常嚴厲，他做的只是讓商務部長研究下這個問題。」

對於總統川普日前指，希望給中興一條生路。姆努欽回應說：「總統要求我們非常嚴厲地對待中興」。稱他所作的一切只是要求商務部長研究此事。

姆努欽指出，美國期待在今年內將出口至中國的農產品增加 30-40%；在未來 3-5 年，對中國的能源出口翻倍。

庫德洛指出，商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 將研究美國可以增加出口的領域，包括能源、液化天然氣、農產品和製造業產品等。

中美發表聯合聲明後，諸多輿論批評川普政府對中興的態度，指川普縱容屢次背信的中國企業有損美國的威信，等同是允許以犯罪行為來換取美國的農產品出口。而庫德洛嚴正的發言或可稍稍平息部分質疑聲浪。

羅斯計劃稍後訪問中國。據《華爾街日報》報導，國務委員兼外長王毅本週將訪華盛頓，或談及中興問題。

中興通訊因違反制裁條款，出售產品給伊朗、北韓，美國商務部 4 月 16 日以違反和解協議為由，禁止中興 7 年內與美國企業有任何包括零件、商品、軟體和技術等業務往來。禁令使這家總部在深圳的大型手機供應商面臨「休克」。

中興通訊自 4 月 17 日起，A 股、港股雙雙停牌，至今已達 26 個交易日。H 股停牌前報港幣 25.60 元。