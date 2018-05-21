聯合聲明隻字未提中興 分析：制裁料減輕 罰款換管理層難免

中興通訊 (0763-HK) 在中美貿易摩擦中箭，被美國指因違反制裁條款而禁止 7 年內與美國企業有任何業務往來。這次中美發出的聯合聲明隻字未提中興，分析師預期，中興將面對的懲罰不如之前所預期的嚴重，但少不免罰款、更換管理層等。

香港《明報》引述信銀國際首席經濟師兼研究部主管廖群分析，相信中興面對的制裁不會如美國總統川普或商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 之前所言般嚴重，但難以避免被罰款及更換管理層等罰則。

他表示，由於之前美國提出的 500 億美元關稅建議主要是針對高科技公司，所以一直受壓的科技股近期受壓的情况可會緩和。

第一上海首席策略師葉尚志認為，就算中美這次達成聯合聲明，市場仍對中興事件持觀察態度，股市未必會即時反彈。

京華山一研究部主管彭偉新認為，事件反映中興的情况不會再惡化。

中興通訊自 4 月 17 日起，A 股、港股雙雙停牌，全面評估此事件對公司可能產生的影響，與各方面積極溝通及應對。

4 月 20 日，中興公告，公司將向美國商務部工業與安全局 (BIS) 提供美國商務部審議補充資料，並宣佈繼續停牌。

中興通訊在深圳的直營店 5 月 8 日暫停出售手機，阿里巴巴 (BABA-US) 旗下的天貓亦由昨日起停止出售中興手機。

中興通訊原計劃在 5 月 11 日 召開的股東大會，經董事會同意延期召開，預計將於今年 6 月 30 日之前召開。

中興通訊停牌前股價報港幣 25.60 元。