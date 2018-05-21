航天控股(00031-HK)：控股股東重組 Jetcote及新瓊不再持有公司股份

航天控股(00031-HK)公告稱，公司收到公司的控股股東中國航天科技集團有限公司(中國航天)及其間接附屬公司(亦為公司的主要股東)BurhillCompanyLimited(「Burhill」)通知。

2018年5月18日，公司的主要股東及由中國航天100%實益擁有的Jetcote Investments Limited(「Jetcote」)向中國航天轉讓Burhill的999,999股股份，佔Burhill已發行股份的99.9999%。

於2018年5月21日，Jetcote向Burhill轉讓公司的131,837,011股股份，佔公司已發行股份的4.27%；及於2018年5月21日，公司的主要股東及Jetcote的附屬公司新瓊企業有限公司(「新瓊」)向Burhill轉讓公司的471,927,489股股份，佔公司已發行股份的15.30%。

在控股股東重組完成後，中國航天直接擁有Burhill的100%權益;Burhill直接擁有公司的1,183,598,636股股份，佔公司已發行股份的38.37%;Jetcote及新瓊不再持有任何公司股份。

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