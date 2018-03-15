啟碁去年EPS 5.76元 今年Q2營運轉強拚雙位數成長

通訊大廠啟碁 (6285) 公布 2017 年財報，受到產品組合及零組件成本上漲影響，第四季毛利率降至 12%，每股盈餘約 1.1 元，全年合併營收 568 億元，年成長 7.79%，每股盈餘 5.76 元，維持前一年的水準，也通過將配股利 3.9 元。2018 年上半年有缺料因素影響，業績相對淡，但第二季營收仍可望季增超過一成，下半年在家用客戶出貨及新產品發酵下，營運成長力道將進一步轉強，全年將跳戰 600 億元大關，年成長 5~7%。迎接聯網時代的來臨，啟碁提供從家用、車用到企業用各種智慧寬頻解決方案，2017 年合併營收以 568 億元，年成長 7.79% 創新高。不過，第四季受到產品組合及零組件成本上漲影響，毛利率降至 12%，每股盈餘僅 12%，全年毛利率小幅下滑至 13.4%，營業淨利 25.61 億元，稅後淨利 20.63 億元，每股盈餘 5.76 元，約與前一年相當。董事會也決議，將配發現金股利 3.7 元，股票股利 0.2 元。



啟碁表示，上半年有零組件缺料等因素影響，營運表現相對較淡，但第二季營收就會比前一季好轉。下半年在車用、網通等新產品發酵下，營運將轉強，上下半年營收比重約 43 比 57，全年營收應可維持穩健成長表現。



法人表示，啟碁布局車用防撞雷達，已開發 28GHz、39GHz 與 60GHz 三個頻段的毫米波天線，並通過一級車用零組件廠商認證，預估今年下半年可望放量出貨，企業用交換器除 40 產品出貨增溫，100G 產品也可望自第 3 季開始出貨。全年營收將首度突破 600 億元創新高，年成長 5~7%。



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