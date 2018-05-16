〈虛擬貨幣新趨勢〉中國禁止ICO融資活動 為台灣虛擬貨幣和區塊鏈帶來機會

區塊鏈技術炙手可熱，知名經濟學家朱嘉明先生及交通部前部長葉匡時攜手號召舉辦的「鏈接未來」高峰論壇，論壇將在下周 (22) 日登場。針對區塊鏈和虛擬貨幣議題，葉匡時今 (16) 日接受媒體採訪提到，目前區塊鏈技術還在探索階段，估計可應用在金融宇供應鏈等產業，並大幅降低相關成本與避免失真情況產生，他也提到，中國禁止 ICO 融資活動，反而為台灣帶來機會。

區塊鏈和虛擬貨幣議題，受到全球市場關注，中國擁有全球最大的比特幣礦工團，卻大力鎮壓加密貨幣，包括禁止在國內交易虛擬貨幣，並禁止首次公開發售（ICO），針對此事，葉匡時認為，中國的禁止反而給台灣一個機會，台灣應該積極探索 ICO。

以日本為例，日本政府不僅創立全球首家數位貨幣交易所 Mt. Gox，且成為首個讓數位貨幣合法化的國家，目前全球約有一半的比特幣交易是以日圓計價。

至於針對台灣 ICO 管制部分，葉匡時認為，政府可以在一定的風險管控中，開放小範圍的實驗研究空間，目前看來，政府在新創科技的立法環境，相對於其他國家較為落後和保守，但在新創科技產生時，勢必可能衝撞法律，因此台灣的保守態度可能對產業發展造成阻礙。

整體來看，他建議，政府官員可觀察其他國家的監管方式，並以較開放的態度來看待新創科技的發展。不過，政府立法速度跟不上新創科技發展速度，因此未來可能需要聚焦於業者自律，雖然台灣文化有點難度，但業者自律是未來可能發展的方向。

有鑑於市場對於區塊鏈和虛擬貨幣的關注，經濟學家朱嘉明 2015 年創立、前交通部長葉匡時擔任理事長的陽明山未來學社，主辦「鏈接未來」高峰論壇，邀請亞太地區的區塊鏈重量級人物及比特幣兩大神級人物共聚一堂，將探討區塊鏈和虛擬貨幣對人類科技、經濟、政治和文化上的影響並進行交流。

葉匡時表示，本次主辦區塊鏈論壇的陽明山未來學社，主要探討未來 5 到 10 年科技對於人類經濟、文化及政治影響，包括 AI、虛擬貨幣以及區塊鏈等議題。而目前區塊鏈技術，全球競相發展，因此在經濟學家朱嘉明的號召下，邀請國內外在科技界和企業界等有影響力的專業學者，來到台灣進行交流和討論，估計此論壇可吸引法律、金融、供應鏈等行業人員參與。

他也指出，區塊鏈技術目前都還在探索的過程，除了對金融、供應鏈有很大的影響之外，在非金融領域部分，以海運為例，就可透過區塊鏈技術，讓人與人、廠商和廠商之間的相關成本降低，另在房地產權狀部分，估計也可透過區塊鏈技術，以防失真的狀況產生，整體來看，金融只是區塊鏈技術運用的一個小部分。

根據微軟亞洲研究院指出，2016 年全球最大的投資項目都與區塊鏈相關，單一項目投資金額在 5500 萬至 6000 萬美元，除了金融領域，區塊鏈在非金融領域的運用包括網絡節點、基礎建設 API、資訊安全、高階人力仲介、房地產交易、鑽石黃金買賣等面向。