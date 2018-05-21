第一視頻(00082-HK)配股官司勝訴

第一視頻(00082-HK)最近新聞不斷，高潮迭起，發展甚具戲劇性。四月初，無風起浪，格隆匯突然發表長文，指控公司業務及財務營運造假。公司隔天馬上反擊回應內容毫無事實根據，繼以收購中超網絡遊戲平台-瘋狂體育，股價5天大升一倍後停牌。停牌期間，公司宣告根據一般授權進行配股，但很快被入禀禁制令，要求取消配股。

5月20日，第一視頻發佈公告，就5月16日公司被原告入禀香港高等法院禁止公司進行配股事宜，法院已拒絕頒發臨時禁制令。根據入禀狀，原告包括柳志偉、宏通財務、張文及陽馥伊，申請要求禁止第一視頻授予高級管理層及僱員的股份獎勵計劃及進行配售協議。按照港交所證券披露權益，未有反映四名原告為第一視頻持股5%以上的股東。翻查數據，原告甚有來歷，柳志偉與東英金融（1140）執行董事同名，陽馥伊則與東英金融股東之一同名。

據證券及法律界人士分析，此次原告敗訴估計是由於幾個因素：

1. 按照香港法律，除非原告能提出證據，證明承配人與公司管理層為一致行動人士，否則，配股對某方股東有利的說法就難以成立。

2. 如果由於原告最近大量買進股份，導致股價急升。而公司於股價高位配售，配售應對公司有利。配售價雖略低於每股資產淨值，但高於公司過往一年的平均股價。由於公司最近幾年大幅撇賬而導致重大損失，略低於每股資產淨值的配售價也是合情合理。而配售消息公佈後，股價表現良好，更證明配股對公司有利。

3. 配售是按一般授權發行，而一般授權已經股東會多數股東批准。要法院推翻股東會批准的事項，難度相當之高。

受惠於港股通的熱潮，南方東英最近幾年在A股和港股名聲鵲起。從網上搜索，原告等人雖然於港股市場較為低調，但在A股資本市場卻是風頭人物、財技高手。這次訴以興訟，顯然是有備而來。此事若發生在A股，原告的勝算也許不低。但按港股的規則，從第一視頻的股權和董事局佈局來看，原告想反敗為勝，難度甚高。

在資本市場上，如果為了賭氣，肯定兩敗俱傷。市場人士分析，原告等人乃投行出身、股場老手，若為財故，最終還是和氣收場。打官司，無非是造勢與談判的手段而已！

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