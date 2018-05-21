海南省出台舉措扶持海口三亞發展總部經濟

據海南日報5月21日報道，從5月20日召開的2018海南自貿區(港)百日大招商(項目)活動暨促進總部經濟發展相關政策新聞發布會上獲悉，海南省將加大力度促進總部經濟發展，推動海南自由貿易區(港)建設，以加快海南省經濟結構轉型升級和構建現代化經濟體系。

5月15日，海南省委常委會會議審議通過了《海南省人民政府辦公廳關於促進總部經濟發展的工作意見》。根據《工作意見》，海南省總部經濟重點發展區域集中布局在海口和三亞，今年全省總部經濟工作全面起步，2020年總部經濟基本成形，2025年基本成勢。為引導總部經濟集聚發展，省級財政對海口、三亞發展總部經濟給予支持。

總體來看，《工作意見》有三大特點：一是重視綜合政策體系的構建。《工作意見》在政策手段上，通過財政扶持政策來鼓勵總部企業在海南省落戶、集聚和發展，同時註重政府服務手段的完善，通過優化人才服務和政務服務等環境的營造，以及體製機製創新，多渠道促進總部企業健康發展;二是重視培育總部企業梯次，對所有總部企業一視同仁、平等對待，同時還製定了不同類别、不同領域的總部認定標準，對總部企業類型進行劃分，設立了高成長型總部，建立科學的梯度扶助機製;三是重視總部經濟整體布局，在推進過程中，初期起步階段重點布局在海口、三亞，形成集聚效應後，再按照自貿區(港)發展步伐逐步輻射到其他市縣。

據了解，海口、三亞總部企業具體扶持政策將在5月底出台，兩市將進一步明確在總部企業引進、辦公用房、經營貢獻、人才激勵等扶持内容，總的原則是企業貢獻越大，獎勵越多。屆時，有意願的企業可根據實際需求選擇在海口或三亞設立企業總部。

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