〈國泰金經濟調查〉國際股市波動劇 股市樂觀指數創1年半新低

國泰金 (2882-TW) 今 (21) 日發布 5 月國民經濟信心調查結果，受到第 1 季美中貿易爭端、中東地緣政治緊張等因素干擾，國際股市出現震盪，民眾對經濟與就業前景信心下降，5 月民眾股市樂觀指數連續 3 個月滑落至 - 29.2，來到近 1 年半新低位。

民眾對經濟信心、就業與薪資展望同步下滑。國泰金表示，最新發布的 3 月景氣對策信號減少 1 分，民眾景氣現況樂觀指數連 3 個月下降至 - 26.7，來到近 16 個月低點，展望未來的樂觀指數也降至 - 27.8，創下近 29 個月新低，就業現況與展望悲觀，分別下降到近 9 個月與近 15 個月低位水準。

此外，薪資上漲預期有明顯降低，顯示民眾對景氣及勞動市場的看法更加保守，受到信心減弱影響，大額消費意願指數也滑落至 0.3，來到近 8 個月低點，耐久財消費意願同步下滑。

對於經濟成長與通膨預期的看法，民眾認為今 (2018 年) 經濟成長率有機會超越 2% 的比例至 69.2%，相較 4 月微幅下降，不過經濟成長率的平均預期值仍維持在 2.16%，與 4 月相同。

通膨預期方面，有 87.3% 的民眾認為今年通貨膨脹率會超過 1.1%，平均預期值為 1.30%，與 4 月相同，但仍高於主計總處的預估值 1.21%。

股市部份，國泰金表示，雖然美國股市第 1 季獲利展望仍偏樂觀，但美中貿易爭端延燒，中東地緣政治緊張加劇，調查期間的國際股市出現較大震盪，台股位處相對低位，民眾對經濟與就業前景信心下降，股市樂觀指數連續 3 個月滑落至 - 29.2，來到近 1 年半新低位，風險偏好指數連續 4 個月下滑至 - 7.1，處在近 10 個月低點。