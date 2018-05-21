嘉聯益股價衝波段新高 國內券商估全年EPS 2.2元維持中立評等

軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 今 (21) 日挾高人氣追高買盤衝高股價到 64.6 元，創波段新高價，而內資券商最新的報告指出，預估嘉聯益今年營收 167.9 億元， 年增 29 .82 %，毛利率 18. 34%，每股純益 2. 2 元；由於股價已適度反映，並未低估，維持「中立」評等。

此一國內券商的報告指出，嘉聯益由於第 2 季產品新舊交接影響，營運放緩，預估第 2 季營收 28.29 億元，季減 4.48%，年增 3.86%，毛利率將降至 14.08%，每股純益預估為 0.05 元。

報告指出，展望 2018 年， LCP(液晶材料) 軟板對嘉聯益貢獻營運確實有所幫助， 但再突破空間有限。且中系手機及 NB 平板表現受市況影響， 表現不如預期， 僅車用佈局歐美及亞洲車廠成效漸增，帶動嘉聯益於下半年車用出貨量也持續增加。預估該公司今年營收 167.9 億元，年增 29 .82 %，毛利率 18. 34%，每股純益 2. 2 元。

若投資人看好嘉聯益後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：嘉聯益元富 7B 購 (01078643-TW)、嘉聯益群益 7A 購 01(074574-TW)、嘉聯益永豐 7A 購 02(076579-TW)。

嘉聯益相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理)