【異動股】海南板塊今早再度走強 海南瑞澤(002596-CN)漲超8%

今日早盤，海南板塊再度走強，截止發稿，海南瑞澤(002596-CN)衝擊漲停板現漲8.92%報12.09元，羅牛山(000735-CN)大漲8.36%報13.87元，海南橡膠(601118-CN)漲6.82%報6.11元，大東海A(000613-CN)漲4.22%報12.35元，欣龍控股(000955-CN)、海峽股份(002320-CN)、海航創新(600555-CN)等股均漲逾3%。

消息面上，5月20日，海南百日大招商活動正式啓動。招商重點為總部企業、中介服務機構、園區開發建設平台和産業項目，共有包括旅遊業、醫療健康、金融、高新技術、海洋經濟、基礎設施、生態環保等14個領域的124項招商任務。從幾百家參考招商對象名單看，世界500強、全球領軍企業、知名品牌公司和上市公司是重點招商對象。外界高度關註的是賽馬和彩票，《海南自由貿易試驗區(港)重點招商任務錶》顯示：規劃建設賽馬場地及競技、旅遊、商業配套設施，但“招商對象待定”;發展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開彩票，則“尚未具備招商條件”。

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