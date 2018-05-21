機會來了！獨角獸紛赴港上市 將成投資機構重要退出管道

基石資本董事長張維表示，隨著新經濟股紛紛赴港上市，加上 H 股全流通試點推進，港股料成為投資機構的重要退出管道。

港交所的新上市制度，主要對 3 類公司放開限制：同股不同權結構公司、未有收入生物科技類公司以及將港交所作為第二上市地的公司。目前小米已經作為首批「同股不同權」公司提交了香港上市申請文件。其他兩類公司預計很快也會有相應的案例出現。

「符合香港上市條件的企業會比較深入探討自身更適合在 A 股上市，還是到香港上市。」張維在接受《中國證券報》訪問時表示，目前想到香港上市的企業是主要考慮到在 A 股上市需要承受漫長的排隊審核時間和低過會率的風險。對於新經濟企業來說，香港市場的優勢在於上市的成功率較高，上市過程較短，首發價格沒有限制和後續融資非常便利等，不去的理由主要是香港市場的整體估值水準較低。

張維認為，港交所新上市制度主要會吸引「獨角獸」公司和生物科技行業的公司到港上市，對於這兩類公司以外的企業影響不大。「獨角獸」公司同時也是 A 股積極爭取的物件，也會有相應的配套政策落地。所以對於「獨角獸」公司來說，還是考慮自身的情況，包括不同市場的估值水準、上市工作的準備程度、上市時間點的選擇、是否有不同投票權的需要等方面的因素，綜合考慮上市地點。

張維說，確實已有原來堅定 A 股上市的公司開始深入探討到香港上市，部分公司甚至撤下 A 股 IPO 資料，著手準備到香港上市的申請資料

他表示，目前絕大部分 H 股上市的股票，在港交所流通的只有外資股，內資股還不能在港交所流通，只能在境內投資者之間轉讓。所以目前人民幣基金投資企業在 H 股上市的退出管道還不是很順暢，優先選擇的還是 A 股市場的退出管道。隨著 H 股全流通試點推進，預計港股會成為另一個重要的投資退出管道。