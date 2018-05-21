世界銀行貸款助力中國發展内河航運

世界銀行5月19日發自北京的消息稱：世界銀行執行董事會5月18日批準向中國湖北省的漢江雅口航運樞紐項目提供貸款1.5億美元，用於提升湖北省漢江的内河航運能力和可靠性。項目將加強中西部欠發達地區與東部發達地區的互聯互通，通過推廣綠色交通模式和可再生能源生産，為當地和全球帶來環境效益。

隨著長江經濟帶的發展，沿海産業向長江中上遊欠發達地區有序轉移，需要一種高效的多式聯運模式，能夠以可持續的方式長途運輸貨物。

世界銀行高級交通專家、項目經理翟小可說：“内河航運是一種經濟有效和環境友好的運輸模式，但在中國尚未得到充分利用。這個新項目將增加漢江的内河航運，促進運輸模式從公路向水路轉移，從而減少交通運輸的碳排放。”

湖北漢江雅口航運樞紐項目將建設位於漢江中遊的雅口航電樞紐工程，將雅口至崔家營樞紐之間約53公里航道提升至三級航道標準，併有助於其它已完成的梯級樞紐充分實現通航能力和經濟效益。雅口水電站還將為距離雅口16公里的宜城供電。

項目建成後還可自流灌溉農田逾5300公頃。項目的其它預期效益包括顯著降低提水成本、加強防洪能力、創造更好的休閑旅遊景觀。

項目總投資為5.1513億美元，世界銀行貸款1.5億美元，湖北省政府投入3.6513億美元，預計漢江沿岸約561萬居民將受益於綠色運輸模式帶來的經濟發展和生態環境改善。

從1995年的首個内河航運項目開始，世界銀行已在中國支持了八個内河航運項目，每個項目都帶來重要的附加值，從技術創新到多功能内河航運樞紐綜合開發與管理，以及製度能力建設和環境改善。

來源：經濟網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)