萬成今招股 OEM因美少子化萎縮 自家品牌異軍突起

從事生產及銷售塑膠樽及嬰兒餵哺配件的萬成集團 (1451-HK) 今 (21) 日起招股，計畫發售 5000 萬股份，其中 10% 作公開發售。每股發售價介乎港幣 1.2 元至港幣 1.36 元，每手 2000 股，入場費港幣 2747.41 元，最高集資額港幣 6800 萬元。股份將於 6 月 1 日 (星期五) 掛牌。

萬成集團主要業務分為 2 個分部，面向海外市場 (以出口值計算尤其是美國) 的 OEM 業務，2017 年收益佔比達 84.8%；另有在中國市場生產及銷售嬰幼兒產品的自家品牌「優優馬騮」。

《星島日報》引述執行董事周瑋表示，內需回暖再加上二孩政策的放寬，都是公司發展的利多因素，未來除了會在中國大陸增設銷售網絡及銷售團隊，也會考慮在香港市場發展，冀通過各大百貨商店提升品牌在訪港大陸遊客中的知名度。

他進一步表示，現時「優優馬騮」已在中國大陸各大主流電商平台，包括天貓、京東、唯品會等開設旗艦店，未來也會透過與 KOL、新媒體合作的形式進行軟性植入推廣，希望以較低的成本將廣告覆蓋至更大的人群。

萬成集團 2017 年 OEM 及「優優馬騮」業務的毛利率分別為 34.3% 和 41.1%，期內總收入則下跌 15.7% 至港幣 2.26 億元，純利下跌 44.2% 至港幣 1749.8 萬元。

財務總監兼公司秘書高錦安解釋指，一方面是由於上市產生了一次性支出，另一方面是由於一位主要客戶於 2016 年進行了促銷活動，而 2017 年無進行該活動，因此令 2017 年的收入相比 2016 年有所下跌。

據招股書顯示，2017 年，萬成集團 OEM 業務收入達港幣 1.9 億港元，占公司當期總收入的 84.8%。不過，從 2015-2017 年該項業務的收入占比變化可以看出，OEM 業務收入已從 95.9% 的占比降至 84.8%，3 年降幅達 10%。而這 10% 的業務量則被公司的優優馬騮業務搶佔。優優馬騮業務收入從港幣 1001.6 萬元增至港幣 3435.7 萬元，複合增長率高達 85.2%。

OEM 業務下降主因是美國市場因少子化萎縮。據智通財經報導，在去年夏天，美國的出生率降至歷史最低水準。與此同時，2012-2017 年，在全美母嬰用品市場中佔據 126 億美元的尿布業務年度增長率下降到 0.3%。部分尿布製造商甚至宣佈，隨著銷售額的下降，公司將在全球裁員超過 10%，以降低成本。

業內人士表示，美國這種低出生率的現象是父母晚育導致的結果，5 年後的情況如何無法知道，但是許多公司能不能繼續生存還是個問題。

由此可見，美國母嬰用品市場正面臨著萎縮的嚴峻形勢。這對於大部分業務均依賴美國市場的萬成集團而言，顯然不是什麼好消息。且中美貿易戰帶來的政策風險猶在，公司亦不能保證大國博弈會不會對自身造成誤傷。

在產品毛利率方面，OEM 產品並沒有自有品牌的產品毛利率高。於是，從持續發展角度考慮，公司逐步降低 OEM 業務比重情有可原。

萬成集團這次集資所得款項 36.5% 將用於升級現有設施及生產機器，26.7% 用於開發「優優馬騮」業務，10.8% 用於開發 OEM 業務，18.1% 用於改善產品開發能力，7.9% 用作營運資金及行政開支。