天源集團今起招股 集資7260萬元 6月1日掛牌上市

廣東西南部港口運營商天源集團 (6119-HK) 今 (18) 日起至下周四 (24 日) 招股，將發行 1.5 億股，招股價介乎港幣 0.84 元至港幣 1 元，以每手 3000 股計，入場費港幣 3030.23 元，料該股將於 6 月 1 日在主板掛牌上市。

據招股書透露，按中間價每股港幣 0.92 元計算，集資淨額約港幣 7260 萬元，當中約 90% 將用於建設正源碼頭的新一期以及就有關擴展購買更多設備；餘下不逾 10% 將用於營運資金及其他一般企業用途。

綜合星島日報、香港文匯報報導，天源集團經營 2 個位於茂名港水東港區的天源碼頭及正源碼頭。董事長兼行政總裁楊金明昨 (17) 日表示，隨著「一帶一路」及「粵港澳大灣區」的發展，預計茂名港的市場需求將持續增長。

正源碼頭去年使用率逾 230%，新一期碼頭己於去年第 4 季動工，預期明年第一季可投入運營，屆時正源碼頭的年設計容量將增加超過 100 萬噸，達至 170 萬噸；繳納所得稅後的回報期估計約 9.03 年。

其他新股方面，市場消息指，駿碼科技 (8490-HK) 昨日首日招股已獲足額認購，當中大家樂 (0341-HK) 前主席陳裕光的兒子陳浩弘亦有份認購，不過暫未知其認購股份數目。

另外，湖北省壓縮天然氣供應商 TL Natural Gas (8536-HK) 今日上市，昨日暗盤表現理想，耀才暗盤交易中心顯示，該股最高報港幣 0.6 元，最低港幣 0.52 元，收報港幣 0.56 元，較上市價港幣 0.48 元高 16.67%，不計手續費每手賺港幣 800 元。據輝立交易平台，該股收報港幣 0.55 元，較上市價高 14.58%，不計手續費每手賺港幣 700 元。

叙福樓集團 (1978-HK) 今天截止招股，綜合 6 間券商統計，合共為其借出近港幣 138 億元保證金，以公開發售集資 2600 萬元計，超額認購逾 531 倍。

主打火鍋的中式餐飲品牌海底撈擬在香港主板上市，招銀國際和高盛為聯席保薦人。據初步招股書，該公司擁有及營運的餐廳數量達 320 家，包括中國大陸的 296 家餐廳以及 24 家位於台灣、香港及在新加坡、韓國、日本及美國的餐廳。

海底撈去年營收為人民幣 106.37 億元，年增 36.2%；稅後盈餘人民幣 11.94 億元，年增 22.1%。