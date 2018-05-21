衛星導航條例起草獲進展 北鬥産業迎發展契機

2018中國衛星導航與位置服務白皮書發布會5月18日在北京召幵，會議披露《中華人民共和國衛星導航條例》起草工作取得積極進展，現已完成草案初稿擬製，即將形成徵求意見稿。另外，第九屆中國衛星導航學術年會將於5月23日至25日召開。

據介紹，衛星導航條例將通過法治手段強化頂層設計和統籌發展，保障北鬥系統工程建設、穩定運行、提供連續可靠的服務，促進北鬥系統的廣泛應用。2017年我國衛星導航與位置服務産值已達到2550億元，較2016年增長20.4%,北鬥對産業核心産值的貢獻率已達到80%。

機構指出，在北鬥組網提速和訂單改善下，今年一季度北鬥板塊業缋增長達88%,全年高增長可持續。

北鬥衛星導航概念股匯總，第一為高端製造業，包括導航芯片和模塊、多種多樣的通信芯片和模塊、接收機組件、顯示器件與整機集成等。主要上市公司有：中國衛星、北鬥星通、海格通信、合眾思壯、華力創通、四川九洲等;

第二為軟件業，包括系統類軟件、導航定位授時軟件、地圖引擎與各種嵌入式應用軟件等。主要上市公司有：超圖軟件、合眾思壯等;

第三為與導航相關的現代服務業。主要上市公司有：啓明信息、四維圖新、中海達等;

第四為綜合數據業。主要上市公司有：航天科技、合眾思壯等。

來源：金融界網站

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