小米招股攻略：同股不同權

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編者按/在美股市場上，投資人出資70%，只占30%的投票權是很普遍的現象，比如說FACEBOOK，投資人投資後只是分利，創始人擁有較高的投票權，當然，亞馬遜、蘋果也是如此。 這就是美國資本市場上著名的「同股不同權」製度，但是我國的《公司法》和《證券法》都規定了股東平等、同股同權的製度，這一方面，引發了「野蠻人」緊盯不放的股權分散的優質上市公司，另一方面，也讓大量的高科技公司和新經濟公司為了維護創始團隊的控製權而不得不選擇海外上市。 最典型的案例就是阿里巴巴。由於港交所原來沒有推出這一製度，所以馬雲選擇了紐交所，當時馬雲在阿里的持股只有5%，但在董事會里擁有50%以上的投票權。直到今天，馬雲創始團隊之於阿里巴巴的控製權依然是保證這家公司始終走在行業前列的重要原因。 所以，港交所推出的不同投票權的設置(同股不同權)對高科技公司來說絕對是一件好事，投資人只拿經濟收益，而創始人不至於中間被OUT 出局，這是保護公司創始人團隊以及獲取公司可持續競爭力的重要保證。 2018年5月3日，伴隨小米招股說明書的披露，港交所「同股不同權」的新規則也迎來了首個“現實版”案例。此時，距離4月30日港交所新製定的《新興及創新產業公司上市製度咨詢總結》正式實施僅僅3天，這進一步突顯了小米案例開創性的價值。 來自漢坤律師事務所「新經濟上市綜合服務組」的分析指出：「新經濟公司可能高度依賴其所有人兼管理人的專業技術和市場知識，但是由於新經濟公司通常在企業發展前期對資本投入需求較大，經過幾輪融資後，創始人團隊的持股比例已被攤薄得很嚴重了。這直接威脅到新經濟公司的成長及其可持續的競爭力。」 因此，不同投票權架構的設計就是要能有效地讓持股比例已被大幅攤薄的創始人團隊，通過持有投票權更高的 B類股 （美國市場是B類股，中國香港市場是A類股）仍然掌握對該新經濟公司的控製權，進而能夠着眼公司的長遠利益，而不受公開市場股東投資額增大引發的動蕩影響。 顯然，在小米公司內部，雷軍及其創始人團隊對公司發展方嚮及其KNOW-HOW(核心技術)的貢獻至關重要，這也突顯了此次上市給小米公司帶來的雙重價值。 當大家還在討論小米上市後的市值範圍時，讓我們走進小米內部，來看一下這家高科技公司內部控製權的設計，以及它為更多有望在港股上市的獨角獸所帶來的示範性。我們相信，唯有控製權的穩定性，才能幫助這些新興公司最大限度地釋放其長期價值。此外，本期商業案例還將探討港股與美股在同股不同權設計上的差別，由此為新興企業上市地的選擇提供更多的思考與借鑒。 設計 小米股東會控製權設計 來看一下雷軍和林斌兩位創始人在小米股東會層面的控製權設計：在小米股本中分為A類股份和B類股份；除有限保留事項外，A類股份持有人每股可投10票，B類股份持有人每股可投1票；在其他方面A類股份及B類股份地位相同。 根據招股說明書，小米股本中擁有A類股份的只有雷軍和林斌兩人，其他人擁有B類股份。這意味着，只有雷軍和林斌兩人使用到了不同的投票權的設計。其中，雷軍擁有的A類股份占總股份的20.51%，林斌擁有的A類股份占總股份的11.46%。雷軍另擁有B類股份占總股份的10.9%，林斌擁有B類股份占總股份的1.87%。 由此，我們不難計算出雷軍在小米股東會上的投票權。首先，雷軍擁有的股份總比例為20.51%+10.9%=31.41%。 其次，雷軍擁有的投票權總比例為：(20.51×10+10.9)/(20.51+11.46)×10+68.03(=387.73)=55.7%。 同時，根據投票代理協議，若幹少數股東已授予雷軍B類股份的投票代理權。這意味着，雷軍在小米擁有超過55.7%的投票權。 按開曼公司法和組織章程規定，小米集團的重大事項經3/4表決權的股東同意通過，普通事項由半數以上表決權的股東同意通過。由此，雷軍一人即可決定公司普通事項。 再來看林斌擁有的投票權，同樣的，林斌擁有的股份總比例為11.46%+1.87%=13.33%。林斌擁有的投票權總比例為(11.46×10+1.87)/387.73=30%的投票權。 由此，雷軍+林斌共擁有85.7%的投票權（超過3/4的表決權），只要雷軍和林斌達成默契，就可以決定公司的重大事項。 不過，需要注意的是，區別於美國監管機構對不同投票權架構的開放性規定，港交所新製定的《新興及創新產業公司上市製度咨詢總結》增加了一些限製約束，其中就包括了股東會上必須「一股一票」”表決的重要事宜，這也構成了小米同股不同權設計中的保留事項。 這些保留事項包括了(1)修訂大綱或細則，包括修改任何類別股份所附的權利；(2)委任、選舉或罷免任何獨立非執行董事；(3)委任或撤換小米集團核數師；(4)小米集團主動清盤或解散。 如果對比港交所的規範要求，即必須「一股一票」”表決的重要事宜的規定，即更改公司章程、組織文件；更改任何類別股份的權利；任免獨立非執行董事；任免審計師；自願清盤。小米幾乎是嚴格遵守了這一規範。 對此，漢坤律師事務所方面指出：「美國監管機構沒有專門針對不同投票權架構增加限製的約束，而主要通過美國司法系統的集體訴訟製度來取得平衡。中國香港司法系統還沒有建立起集體訴訟製度,因此聯交所對擬上市公司的不同投票權架構的設計提出了一系列規範要求。」 值得注意的是，區別於美股市場上「同股不同權」不限於股東大會上的投票表決的事宜，比如可以設計董事會控製權等，作為港股市場上的創新製度，不同投票權的權利範圍僅限股東大會上投票表決的事宜。 對此，香港聯交所解釋稱，其所提議的「不同投票權」包括股權架構(例如雙重股權架構)及非股權架構（例如董事會控製機製）兩種類型。舉例來說，公司的創始人管理團隊持有具不同權利的股份，有別於一般“一股一票”的股份，具有較多票數或特殊權利（例如董事任免權）。 這意味着，在董事會的控製權層面，港股市場上目前容許的不同投票權架構只能夠透過股權來實現，即只能通過股東會上的董事任免權進而實現對董事會權利的影響或控製。 當然，除非在2017年12月15日之前已經在聯交所認可的其他交易所上市，則可透過第二上市采用非股權架構來實現。這是香港聯交所的一個例外，比如公司在此日期前已經在美上市，那麼就可以透過股權，也可采用非股權架構，例如合約形式實現控製。 再來看一下小米董事會層面的控製權設計。 根據招股說明書，小米公司擁有董事共7名，其中，2名執行董事(雷軍和林斌)，2名非執行董事，3名獨立董事。同時規定其中一名董事須為公司創始人雷軍或其正式委任的代理董事。公司業務由董事管理，除組織章程細則明確賦予的權力及授權外，董事可行使一切權力。 董事會決議經多數投票表決通過，當出現同等票數時，則會議主席可投第二票或決定票。 這里需要注意的是，由於港股中是通過股東會的控製來實現對董事會層面的控製，進而實現創始人團隊之於公司發展的長遠利益，因此，港交所對擁有不同投票權股份股東提出了要求。 對創始人股東自身的要求包括了：「創始人股東必須是個人且在上市時擔任公司董事，並積極參與業務營運的行政事務，為業務持續增長作出重大貢獻，其技能、知識及/戰略方針對推動公司業務增長有重大貢獻。」 與此同時，不同投票權不會永久存在，只有上市時創始人股東受益於其不同投票權並繼續積極參與上市公司的業務，有關的不同投票權方會繼續存在。 「如果不同投票權股份的受益人身故、不再擔任董事、失去法律行為能力或不再符合上市規則對董事的要求，不同投票權將失效，也就是轉換為普通股。特別股份的不同投票權是不可以繼承的，將不同投票權的股份轉讓也會使不同投票權失效。」漢坤律師事務所律師指出。 顯然，對於小米來說，擁有不同投票權的創始人雷軍和林斌，他們在董事會上的控製權就體現在他們所擔任的董事身份上。 製衡 製衡與管治的規定 顯然，如果不同投票權製度過度賦予創始人團隊權利，就很難保證在公司的長期發展中不會危及到同股同權股東的利益。加上香港資本市場目前仍然欠缺集體訴訟製度，這更加突顯了製衡原則的重要性。 根據港交所最新發布的三份指引信來看，港交所在“同股不同權”的製度設計中引入了管治規定。 瑞生律師事務所的楊長纓律師就表示：「這些管治規定除了股東會中必須按「一股一票」基准通過外，還要求上市發行人必須設立企業管治委員會，所有成員須為獨立非執行董事。而且，具不同投票權架構的發行人自上市日期起即必須委任常設的合規顧問。同時上市發行人的董事、高級管理人員及公司秘書應已接受有關不同投票權架構相關風險的培訓。」 此外，考慮到一些極端事件，管治規定還包括了「同股同權股東必須有權召開股東特別大會及在會議議程中加入新的議案，所需的最低持股要求不得高於上市發行人股本所附投票權按「一股一票」的基准計算的10%」。 當然，為了增加企業管治委員會的責任，加強企業管治委員會的權力角色，新規劃定了企業管治委員會的職責範圍應包括：「首先，管治委員會可以就發行人、發行人子公司及/發行人股東(視為一組)與不同投票權受益人之間可能出現的利益沖突事宜嚮發行人董事會提出建議。」「其次，就發行人及/發行人子公司（視為一組）與不同投票權受益人之間的交易嚮發行人董事會提出建議。」「再次，就合規顧問的委任及罷免嚮發行人董事會提出建議。」 同時，管治委員會還可以按「不遵守就解釋」的原則在其半年度工作報告中嚮董事會披露有關所述事宜的建議。 可以看出，港交所新規一方面考慮到了新經濟公司創始人團隊在控製權上的重要性，另一方面也充分照顧了同股同權的B股股東的利益，形成了較好的製衡機製。 需要說明的是，聯交所從去年6月提出設立創新板後，到今年2月的咨詢文件出台，徵詢了各方面的意見，文件中反映出聯交所盡力設計如何能在「創新」與「維權」中取得平衡的新製度，這也構成了港股與美股在不同投票權設計的差異。 漢坤律師事務所律師指出：「這集中體現在了對具有不同投票權股份(特別股份)的限製，對擁有不同投票權股份創始人股東(創始人股東)的限製，以及保護中小股東方面。」 區別於美股，港股對具有不同投票權股份(特別股份)的限製方面，包括了上市發行新股的要求、容許的不同投票權的形式、容許的不同投票權的權利範圍、對特別股份權利的限製、必須「一股一票」表決的重要事宜。 舉例來說，美股在上市後可以再發行或擴大不同投票權的股份，但港股規定不可再發行或擴大不同投票權股份(供股、公開招股除外)。 對此，楊長纓律師表示：「上市發行人不得將不同投票權股份比例增至超過上市時該等股份所占比例(包括通過股份回購或按比例發售同股同權的新股未獲全額認購)。」「上市後，具不同投票權架構的上市發行人不得改變不同投票權股份類別的條款，以增加該類股份所附帶的不同投票權。」「不同投票權股份轉換為普通股，必須按一換一比率進行。具不同投票權架構的發行人，必須預先就轉換不同投票權股份時所需發行的股份上市尋求聯交所批准。」 再比如，不同投票權的權利範圍，港交所規定了「對於上市發行人的不同投票權股份類別賦予受益人的投票權，不得超過發行人股東大會上普通股可就任何議案表決的投票權力的10倍」。 應該說，所有這些，構成了美股和港股在“同股不同權”製度設計上的差別，反映在實踐中，就需要發行人(上市公司)對一些差別給予特別關注。 為了幫助公眾更好地監督這些設置有不同投票權的公司，港交所要求這些公司的股份代號結尾須加上 W 作為區分，同時所有上市文件、財報、通函、通知及公告須帶有「具不同投票控製的公司」的字樣，並詳述相關不同投票權架構及風險提示。 對此，鑫根智庫曾強告訴《中國經營報》記者：「雖然實操上有一定的差別，但體現在製度內涵上，差別並不大。首先同股不同權是賦予管理層和有特殊貢獻的人更大的決策權，同時對於不需要決策權只想賺錢的機構或個人給予較小的決策權的同時賦予很大的分紅權，因此本質上來講它們是一致的，只是美國方面的尺度會更寬一些，中國香港剛剛試驗，不想一步到位。」 優先股 優先股處置 細心人會發現，在小米公司的招股說明書中，公司表示，股份分拆完成後，雷軍及林斌為A類股份持有人。股份分拆完成前，優先股改均可轉換為每股面值0.000025美元的B類普通股。 的確，優先股是很多曾經計劃海外上市的公司股權架構中經常出現的情況，尤其是那些擁有離岸私募融資架構的公司，那麼，它們該如何與港股市場的“同股不同權”製度進行銜接呢？ 對此，漢坤律師事務所的律師告訴記者：「擬境外上市的中國新經濟公司往往會在上市前，甚至在第一輪融資時就搭建境外融資架構，並在相應架構下開展股權融資。與此同時，投資人往往會要求作為境外融資平台(通常為一家開曼群島公司，後續將作為上市平台)嚮投資人發行優先股。」 但是，需要注意的是，該等優先股賦予投資人的優先性權利較之聯交所新政下不同投票權的股票有顯著的差別。 「從權利主體上而言，優先股一般僅發行予投資人，而創始人股東持有普通股，但在聯交所新政下不同投票權的股票限定於發行給特定的‘投票權受益人’(創始人股東滿足投票權受益人相關標准的可能性較大)。」 「從權利內容而言，優先股所賦予投資人的優先性權利內容豐富，往往包括回購、優先清算、分紅、反稀釋等經濟性的權利，亦包括一票否決權、董事委派等特殊的表決機製。而聯交所新政下不同投票權的股票的內涵僅僅是不同類別股份代表的票數的不同，而不包括其他類型的權利差異。即便是在表決機製上，優先股一般從約定特定事項決議的批准主體入手，確保投資人對於關系其切身利益的事項(如修改章程、增發新股等)享有一票否決的權利，而非擴大投資人每一股股份的票數。」上述律師表示。 由此，考慮到前述兩種特殊股權設置的製度差異，對於希望在聯交所上市的中國新經濟公司而言，就需要對上市前境外融資平台發行的優先股進行清理，將投資人的優先股變為普通股(具體選擇直接轉換或先回購再發放普通股建議徵詢境外融資平台注冊地律師的意見)。 根據香港資本市場現行監管機製，上市前優先股所賦予投資人的優先性權利在上市後不得繼續生效。同時中國新經濟公司應根據聯交所的指引設置不同投票權架構。 觀察 VIE架構涉及的外國投資問題 對小米來說，由於我國部分業務禁止或限製外資進入，所以小米的業務主體公司為內資企業，但小米上市主體在開曼群島注冊，採用了VIE架構。 公開信息顯示，小米的內資企業包括北京瓦力文化、美卓軟件設計、小米科技、北京多看、北京瓦力網絡、小米影業、北京小米電子軟件等企業，由雷軍和聯合創始人等部分個人作為內資企業的股東。其外商獨資企業包括北京拜恩、Beijing Mobile Software、北京文米、北京小米數碼科技、天津小米商業保理、北京瓦力、小米通訊等公司。 按照一般的VIE架構的模式，小米通過合約安排而非股權關系，將業務主體的內資企業的利益轉移到外資企業，從而實現上市公司對內資企業財產利益的有效控製，並有權獲得經營業務所產生的所有經濟利益。 對此，楊長纓律師表示：“在聯交所新政公開徵詢意見期間，聯交所也收到不同持份者對不同投票權架構與中華人民共和國(中國)外資所有權限製的互動的意見及查詢，其中持份者最關注的是中國商務部在2015年1月發布的《中華人民共和國外國投資法(草案徵求意見稿)》。” 按照聯交所的解釋，“如《中華人民共和國外國投資法》生效，由中國公民控製或實際控製的公司將不受外資法限製，中國公民可使用不同投票權證明某上市發行人實際由其控製。” 不過，由於香港上市製度允許的不同投票權在若幹情況(包括不同投票權受益人身故或喪失行為能力)下會失效而不會永久存在，如發生上述任一情況，不同投票權受益人可能會失去有關上市公司的實質控製，這時其未必符合《中華人民共和國外國投資法》所載的外國投資限製。 對此，楊長纓律師建議：「這時聯交所如果沒有發布新的指引，那麼，從事受外資所有權限製行業的申請人必須清楚披露其不同投票權有可能失效的風險。」