【IPO追蹤】萬成明招股 入場費2747元

本地膠樽及嬰兒餵哺配件生產商萬成集團股份(01451-HK)於明日(21日)公開招股，計劃發售5000萬股，其中90%即4500萬股以配售方式發售，其餘10%將會公開發售，每股發售價介乎1.2元至1.36元，入場費2747.4元。

集團股份主要從事OEM生產業務，佔去年收入約85%，另有於內地生產及銷售自家品牌「優優馬騮」嬰幼兒用品。截至去年12月底止年度，公司OEM及自家品牌業務毛利率分別為34.3%及41.1%，惟期內總收入按年下跌約15.7%，其中OEM業務收入按年下降約21.8%，主要由於兩大OEM客戶對產品需求減弱。

公開發售將於25日(星期五)中午截止，預期於6月1日(星期五)於聯交所主板上市。

集資6000萬至6800萬元，集資淨額約4580萬元，當中36.5%將用於升級現有設施及生產機器，約26.7%用於開發優優馬騮業務，約10.8%用於開發OEM業務，約18.1%用於改善產品開發能力，約7.9%用作營運資金及行政開支。

至於是次發售之保薦人為第一上海融資，賬簿管理人及牽頭經辦人為第一上海證券。

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