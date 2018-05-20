香港超富數量全球名列第二 僅次紐約

專門追踪超級富豪數據的 Wealth-X 發表最新調查報告，香港擁有身家10億美元以上的超級富豪人數達93人，僅次於全球第一的紐約103人。

Wealth X 是情報及市場統計公司，統計環球超級富豪財富，總部在紐約及倫敦。

報告顯示，香港與紐約差距由前年的30人縮窄至10人，原因紐約去年僅增加1名超級富豪，本港則新增21人，按年升幅達29%。

報告指出香港在本土經濟表現強勁、環球金融市場向好，以及與中國內地貿易投資增加等利好因素推助下，超富人數可能很快會超越紐約市。

亞洲區超富去年共增加29.2%至784人，跑贏同期僅增11.2%的北美，北美人數達727人，這也是亞洲區的超富人數首次超越北美，反映地區財富更廣泛地東移；但歐洲擁有超級富豪數量佔全球超富的29.8%，為擁有最多超級富豪的地區。

按國家計算，美國仍然是擁有最多超級富豪的國家，達680人。另外，中國超富身家總值按年升61%，全球升幅最大，達至1.1萬億美元；本港超富身家總和同期亦升33%，至3150億美元（約2.457萬億港元）。

亞洲去年超富身家總值大增49.4%，至2.3萬億美元（約17.9萬億港元），同期升幅遠超北美的22.8%和14.9%。

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