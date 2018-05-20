人民日報：堅持房地產調控目標不動搖、力度不放鬆

堅持房地產調控目標不動搖、力度不放鬆

近日，針對近期部分城市房地產市場出現過熱苗頭，投機炒作有所擡頭等情況，住房城鄉建設部印發通知，重申堅持房地產調控目標不動搖、力度不放鬆，並從規劃、用地、資金、市場秩序等方面，對進一步做好房地產調控工作提出了明確要求：

一是加快制定實施住房發展規劃。各城市要科學編制住房發展規劃，明確住房發展目標、重點任務和政策措施，合理確定住房和用地供應規模、結構、時序。一線、二線城市要在年底前編制完成2018年至2022年住房發展規劃，並報住房城鄉建設部備案後向社會公布實施。

二是抓緊調整住房和用地供應結構。各地要有針對性地增加住房和用地有效供給，切實提高中低價位、中小套型普通商品住房的供應比例，建立房價地價聯動機制，防止地價推漲房價；提高住房用地比例，熱點城市住房用地占城市建設用地的比例建議按不低於25%安排，大幅增加租賃住房、共有產權住房用地供應，在新增住房用地供應中的比例達到50%以上。北京、上海、廣州、深圳等16個城市要探索推動供地主體多元化，6月底前提出並上報具體實施方案。

三是切實加強資金管控。各地要加強個人住房貸款規模管理，落實差別化住房信貸政策，強化對借款人還款能力的審查，嚴格管控消費貸款、經營貸款等資金挪用於購房加杠桿行為。嚴格落實企業購地只能用自有資金的規定，加強住房用地購地資金來源審查，嚴控購地加杠桿行為。

四是大力整頓規範市場秩序。要嚴肅查處捂盤惜售、炒買炒賣、規避調控政策、制造市場恐慌等房地產企業和中介機構的違法違規行為。要持續保持高壓嚴查態勢，對各類違法違規行為，發現一起，查處一起，並向社會公布，形成震懾。

五是加強輿論引導和預期管理。各地要全面落實住房銷售合同網簽備案制度，定期發布權威信息；加強政策解讀和市場信息公開，及時澄清誤讀，正面引導輿論；嚴厲打擊利用自媒體公眾號等網絡媒體炒作渲染房地產、散布虛假信息等行為。

六是進一步落實地方調控主體責任。住房城鄉建設部將加快建立房地產市場評價和監測預警體系，細化評價單元，完善對地方房地產調控工作的評價考核機制，具體落實地方政府穩房價、控租金的主體責任，同時嚴格督查，對工作不力、市場波動大、未能實現調控目標的地方，堅決問責。

通知強調，各地要堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，堅持調控政策的連續性穩定性，認真落實穩房價、控租金，降杠桿、防風險，調結構、穩預期的目標任務，支持剛性居住需求，堅決遏制投機炒房，因地制宜，精準施策，確保房地產市場平穩健康發展。

來源：人民日報 記者劉志強

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