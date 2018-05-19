第二輪「港元保衛戰」開啟：香港金管局周五再買入59.9億港元

據彭博社，香港金管局在周五(5月18日)美股時段，兩次買入共59.9億港元。自4月12日港元匯率首次觸及7.85的弱方兌換保證以來，香港金管局已19次入市維持匯率，累計買入了703.54億港元。

原文首發於5月18日01:18分，更新周五美股時段的香港金管局行動。

自本周二香港時間11:47起，港元兌美元多次觸及7.85的弱方兌換保證水平，香港金管局在時隔近一個月後頻頻出手購入港元，捍衛聯系匯率制度。

周五(5月18日)美股剛收盤的彭博社消息顯示， 香港金管局再次買入59.9億港元，其中先買入26.14億港元，再買入33.76億港元。

自4月12日港元匯率首次觸及7.85的弱方兌換保證以來，香港金管局已19次入市維持匯率，累計買入了703.54億港元，預計令衡量港幣流動性的指標——港幣銀行體系總結余降至1094.6億港元。

本周，香港金管局已分6次共買入190.22億港元。其中，5月15日買入15.7億港元，創4月18日以來首次。5月16日美股午盤買入47.89億港元，同日美股收盤後近一個半小時的消息顯示，這一購買金額增至94.99億港元。5月17日美股午盤買入19.63億港元，上文提到5月18日也買入兩批港元。

在周五美股收盤後傳來購入港元的消息後，港元兌美元匯率脫離7.8506的日低，交投於7.8499，依舊接近33年新低。從本周經驗看，不排除香港金管局未來再次買入港元的可能性。

彭博社援引華僑永亨銀行駐香港經濟學家Carie Li表示，香港金管局可能需要收回更多流動性，本周內推動港幣銀行體系總結余邁向1000億港元大關。但下周港幣料將贏得反彈，因為融資需求通常在月底增長。

他認為，6月流動性會進一步趨緊，除了美國預計會加息，小米和中國鐵塔股份有限公司在香港IPO也會吸納一定港元，香港銀行業也將提升存款利率，或對樓市不利。今年香港樓市增速可能放緩，甚至是迎來盤整。

港美利差沒有顯著收窄跡象 令港元持續承壓

華爾街見聞曾提到， 港元匯率始終徘徊在7.85邊緣，或與港美利差依舊沒有收窄跡象有關。隨著港元與美元息差走闊，市場出現套息活動，今年以來持續壓低港元匯率。路透數據顯示，港元兌美元現貨匯率由1月初的約7.81港元兌1美元，轉弱至4月中旬的7.85港元兌1美元。

據路透香港，香港金管局總裁陳德霖周二表示，港元1個月拆息回軟、與美元息差走闊近1%，導致港元匯率偏弱；若息差持續，將隨時觸發弱方兌換保證操作。

據香港銀行公會最新統計，截至香港時間5月18日（周五）早11點15分，香港銀行同業拆息1個月期HIBOR持續不足1%，但報0.99988%，高於周三的0.97753%和周四的0.99217%，也超越了周二(入市買港幣前)的0.99299%，與1個月期美元LIBOR利差走闊程度維持在近94個基點。

陳德霖周二曾表示，每當金管局承接港元沽盤後，總結余會收縮，港美息差就會逐漸收窄，從而減低資金流出港元的誘因和規模，令港匯穩定下來。

他指出，去年美國經濟表現理想，但美元兌一籃子貨幣貶值。今年美國加息預期升溫，美元不會繼續轉弱，而是可能變強，從近期阿根廷、土耳其等新興經濟體面對資金外流和匯率壓力可見一斑。

港幣匯率承壓，確實與本周美元指數走強有關。周二美元指數曾上漲0.8%，刷新2017年12月27日以來高位至93.46；周三美股時段延續漲勢，交投93.50，周四維持在93.44高位處，周五交投93.68。

華夏時報網曾援引美銀美林新興亞洲固定收益、外匯策略師Ronald Man的研報稱，當香港銀行體系總結余降至1000億港元時，才會對LIBOR產生實質影響，不少銀行將其視為銀行自身加息的門檻，將使港元利率開始與美元利率趨合。

香港金管局副總裁李達志4月19日對《第一財經》表示，銀行總結余在一周內從1800億港元減少至1300億港元左右，看上去令很誇張，但銀行間流動性不只是1000多億，除了銀行結余，還有銀行間票據可以到金管局兌換流動性，外界根本無需擔心，也未發現大規模沽空港元的情況。

*本文來自華爾街見聞 作者： 杜玉

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