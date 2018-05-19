美股盤後─中美貿易緊張持續 S&P 500與Nasdaq小幅收低

美國與中國大陸持續進行貿易協商，兩國之間的緊張仍對股市構成部份壓力。S&P 500 與 Nasdaq 指數小幅收低。道瓊工業平均指數則微幅上揚。

分析師說，貿易的消息都是片言隻字，除非在現場，否則很難了解進展情況。



道瓊工業平均指數收高 1.11 點至 24715.09。

Nasdaq 指數收低 28.13 點或 0.38% 至 7354.34。

S&P 500 指數收低 7.16 點或 0.26% 至 2712.97。

費城半導體指數收低 19.67 點或 1.44% 至 1345.20。

週四，該全球兩個最大經濟體開始了第二回合貿易談判。但川普總統告訴記者說，他懷疑談判能否成功。

稍後，報導指出中國將削減對美國的貿易盈餘達 2000 億美元。但週五，中國發言人很快否認了該報導。「這則謠言不是真的。我可以證實，」該發言人說。「據我了解，有關的協商仍在進行，談判具有建樹性。」

近幾個月，美國與中國之間的緊張升高。兩國均對對方的出口商品提高關稅。

主要指數本週小幅下跌。道瓊與 S&P 500 本週下跌了 0.5%， Nasdaq 則回檔 0.7%。上週，主要指數則上漲逾 2%。

本週，利率上升壓低了股市。美國 10 年期債券殖利率突破 3.1%，為自 2011 年以來首度突破該關卡，2 年期債券殖利率亦接近十年高點。擔憂聯準會 (Fed) 升息速度快過預期，促使投資人賣出債券，殖利率因而上升。