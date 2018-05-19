川普想讓USPS對亞馬遜收費翻倍

據《華盛頓郵報》援引三名知情人士稱，深陷與全球主要貿易夥伴國爭端的美國總統川普一直沒閒着，從去年起多次以個人身份要求美國郵政總局史上首任女性局長 Megan Brennan，將亞馬遜及其他公司的包裹配送費率提高一倍。

而 Brennan 也屢次拒絕了川普的私人要求，理由是美國郵政 USPS 需要遵守合約規定，如果與私營領域公司的合約更改，需要事先經由美國聯邦郵政監管委員會批准。據稱，她還製作了很多份 PPT，向川普解釋為何 USPS 與亞馬遜的關係是互利共贏的。

文章稱，川普與 Brennan 從 2017 年起在白宮有過多次會面，最近的一次是四個月前（即今年 1 月），但這些會晤從來沒有出現在總統的公開日程表上。

川普還至少向美國財長姆努欽、前白宮國家經濟委員會主任科恩，以及白宮的國內政策首席顧問 Andrew Bremberg，詢問過亞馬遜的商業實踐，例如是否支付了足夠的稅收，以及是否在包裹郵遞合約上占了 USPS 的便宜。

儘管川普的幕僚們存在觀點分歧，但科恩據信是亞馬遜最大的支持者和辯護者。他曾對川普解釋稱，USPS 在幫助亞馬遜實現「最後一英里」包裹配送服務時是賺錢的。這也與 USPS 的觀點一致，甚至有幕僚稱，USPS 若沒有亞馬遜就會倒閉，但川普並不相信這些資訊。

4 月 12 日，川普簽署了行政令，指示成立跨部門調查小組，在 120 天內徹查 USPS 的營運和財務狀況，並向白宮和美國國會提出建議。調查內容將包括：美國整體包裹配送市場現狀、USPS 在其中扮演的角色、以及普通信件數量的下滑等。

USPS 是一家獨立的美國政府代理機構，前身是美國郵政部，1971 年改為美國郵政服務公司，國會不再保留規定郵件資費的權力。儘管如此，USPS 的 11 個董事會成員中有 9 名要由美國總統任命。

數據顯示，USPS 的運輸與包裹配送收入在 2017 年達到 195 億美元，年增率上漲了 11.8%。然而 2017 財年的凈虧損也達到 27 億美元，為連續第 11 年虧損。USPS 在此期間不得不向美國聯邦融資銀行貸款，共計 150 億美元，成為被川普攻擊的焦點之一。

川普在上月的行政令中表示，USPS 已經走上了「不可持續的財務道路」，必須進行重組，以防止出現需要動用納稅人的錢來救助的情況。自 2007-2009 年經濟衰退以來，USPS 累計出現了 650 億美元的虧損，美國政府問責辦公室在 2009 年就將 USPS 納入了高風險名單。

USPS 與亞馬遜達成了多年合約，但內容是保密的。亞馬遜曾在 2013 年表示，合約中含有過多亞馬遜的配送系統細節，一旦公開將被競爭對手利用。USPS 發言人 David Partenheimer 也在 1 月向時政媒體 The Hill 投稿稱，同業競爭者當然希望 USPS 漲價，這樣他們自己就能藉口提升配送費，或者藉此將 USPS 的客戶偷走。

Bernstein Research 快遞行業分析師 David Vernon 此前曾提到，USPS 為亞馬遜包裹提供的投遞量大概占公司總量的 40%，亞馬遜為每一單支付 2 美元費用，僅是支付給 UPS 或聯邦速遞的一半。USPS 如果價格翻倍，亞馬遜或一年多增加成本 26 億美元。不過亞馬遜和 USPS 沒有確認資訊的準確性。

華爾街見聞曾提到，亞馬遜在今年 3 月末到 4 月中旬，遭遇川普推特怒火五連擊，期間市值蒸發了 200 多億美元。截至周五收盤，亞馬遜已經完全收復了當時的損失，市值還比川普剛開始「密集開火」前高出近 500 億美元，今年以來股價累漲近 30%，距離 3 月中旬歷史峰值還差 4%。

亞馬遜周五收跌 0.47%，報 1574.37 美元，仍接近年內高位。財經媒體 CNBC 發現，亞馬遜股價在川普要求 USPS 收費加倍的消息傳出後，一度跌至日低，但隨後反彈至消息前的水平。

也有分析稱，這一消息或對亞馬遜產生持續的負面影響，因為代表川普開始超越推特「嘴炮」，針對亞馬遜或進入到切實行動的階段了。

『新聞來源／華爾街見聞』