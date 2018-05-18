大田現金減資案已送件 看好產業重回成長趨勢

高爾夫球頭廠大田精密 (8924-TW) 日前決議，去年盈餘每股擬配發 3.4 元現金股利，另外將現金減資 30.89%，每股退還股東 3.09 元股款，公司今日公告指出，現金減資案並已向金管會送件；展望今年，大田看好產業有重回成長趨勢。

大田精密現金減資案 30.89% 案，加上股利，股東今年每股將可拿到 6.49 元現金。

大田去年因業外處分華南廠獲利挹注，全年稅後純益 10.6 億元，每股純益 8.74 元。大田目前股本 12.12 億元，若完成 30.89% 現金減資，股本將縮減為 8.38 億元。

大田第 1 季營收 10.11 億元，毛利率 14.13%，季減 5.32%，年減 6.74%，稅後純益 2266 萬元，已較去年同期轉虧為盈，每股純益為 0.19 元。

隨著中國大陸沿海工資不斷提高，大田 2017 年下半年由深圳搬遷至江西贛州後，將兩廠整併為一廠，營運成本下降，公司並致力提升自動化生產，搭配台灣廠研發、業務、財務及供應鏈管理中心運作，建立長期競爭優勢，新客戶與新訂單持續湧入。

2018 年全球景氣復甦，市場需求回升，大田引用 Frost & Sulliva 預測指出，估計 2015-2019 年全球高爾夫球產業營收年複合成長率約 3%，其中大中華區複合成長率達 8.3%，是最具潛力市場，整體產業有重回成長趨勢。