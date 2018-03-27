大田首季營收有撐 價量齊揚創8年來新高

高爾夫球頭廠大田精密 (8924-TW) 今年接單能見度提高，第 1 季營收可望明顯優於去年同期 6.57 億元，受此激勵，大田精密股價今 (27) 日股價開高走高，早盤並以 45.2 元創下 8 年來新高價。

大田去年第 4 季營收 13.45 億元，創去年新高，今年第 1 季進入市場淡季，但大田看好市場的能見度提高，首季營收將因淡季因素明顯較第 4 季衰退，但法人預估，大田首季營收可望較去年同期雙位數成長。

目前高爾夫球頭產業主要仍由台商主導，大田江西廠在第一期完工啟用之後，生產線加入水五金等高附加價值產品生產，目前大田在江西贛州廠的生產線大量採用自動化產線，以避開人力招聘上可能遭遇的困難，目前大田進一步規劃進行第二期擴建工程。

大田精密預計於 29 日召開董事會，將通現金減資案及去年盈餘分配，法人看好，該公司大田精密的現金減資案每股將退回 3 元現金，同時，去年盈餘分配也將由每股 2.5 元現金起跳，原股東每股將發回現金達 5.5 元。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：大田元富 79 購 01(735408-TW)、大田元大 79 購 01(735582-TW) 大田凱基 79 購 01(735361-TW)。

大田精密相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理)