閱文集團(00772-HK)與新麗集團訂立版權及聯合投資合作協議

閱文集團(00772-HK)公布，於2018年5月18日，公司的全資附屬公司上海閱霆(代錶集團)與新麗傳媒(代錶新麗集團)訂立版權及聯合投資合作協議，據此，雙方同意(其中包括)在版權及聯合投資等領域進行合作。

截至2018年12月31日止年度版權及聯合投資合作協議項下擬進行版權合作交易的建議年度上限為1.3億元人民幣。

公告稱，透過訂立版權及聯合投資合作協議，集團所提供的文學作品可透過新麗集團將有關文學作品改編成電影、電視劇、遊戲、動畫、漫畫、舞台劇及音頻作品的方式而獲得廣泛發行，從而提高集團文學内容的知名度，充分發揮集團知識産權的盈利潛力。併且亦預期改編作品的發行將擴大集團的用戶群，從而提高知名度及品牌影響力。

此外，集團與新麗集團之間的聯合投資將會是一項互惠互利的合作安排。有關將人氣版權改編成電視劇、電影及其他形式媒體將使集團能夠接觸更多潛在用戶，併且吸引電視劇、電影及其他形式媒體的觀眾閱讀原創文學内容，從而豐富併拓展集團文學作品的讀者群體，併提升集團的品牌知名度。

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