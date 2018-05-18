農業農村部：部分地區豬價出現反彈迹象 專家提醒不可盲目樂觀

據農業農村部監測，1月中下旬以來，活豬價格持續下降，截至目前下降32%。5月份第2周，全國活豬、豬肉和仔豬價格分别為每公斤10.45元、19.62元和24.4元，同比分别下降30.5%、23.3%和40.2%。按當前價格水平測算，每出欄一頭商品肥豬虧損300元左右。4月份，全國商品肥豬養殖場戶虧損面達88.6%，全行業普遍出現虧損。

最近，豬價總體止跌企穩，部分地區生豬價格出現反彈迹象。但是專家分析，豬價總體仍處於下行通道，短期大幅反彈的可能性不大，還不能太樂觀。據監測，4月份商品肥豬出欄活重較前期略有下降，但仍達到每頭124.05公斤的歷史較高水平，錶明前期積壓大豬仍未出清。專家提醒廣大養豬場戶，應根據自身的經營狀況，合理安排生産計劃、順勢出欄，不可盲目壓欄，也要避免恐慌出欄，規避市場風險。

下一步，農業農村部將著力加強信息監測和形勢解讀，指導養豬場戶合理安排生産，促進産銷平衡，穩定産業發展。一是強化跟蹤監測。繼續加強市場價格、生豬生産結構、成本效益、屠宰調運、飼料産銷等跟蹤監測。加快推進生豬大數據建設，加強養殖場直聯直報平台建設，實現信息直採直報、信息服務直達。二是加強信息引導。及時發布風險預警信息，引導養殖場戶調整生産，規避風險。加大形勢解讀頻率，通過新聞發布會、主流媒體、網絡、手機等渠道，密集解讀生豬生産形勢，讓養殖場戶聽得懂、好理解。三是維護正常市場秩序。繼續做好生豬屠宰環節監測和信息發布，加大屠宰行業監管力度，指導企業加強自律，維護屠宰行業正常運行秩序。四是加強技術指導服務。組織生豬産業技術體系和各級畜牧獸醫技術推廣機構深入生産一線，開展生豬生産技術指導服務，促進養豬業節本增效。統籌抓好口蹄疫等重大疫病和仔豬流行性腹瀉等常見病、多發病防控工作，努力確保不發生區域性重大疫情。

來源：證券時報APP

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