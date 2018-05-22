〈第一次投保就上手〉3類年金險比一比 老中青族群選擇大不同

為了抵禦長壽風險，保險公司推出年金險商品，讓民眾退休養老金準備上，除了公司和政府提供的保障外，還能多一項補足資金缺口的選擇。目前市面上年金險分為 3 大類：傳統即期年金、利變年金與變額年金。壽險業者表示，利變型風險較低，適合中壯年和準備退休的民眾存放老本，而變額型受投資市場波動影響較大，較適合青年族群。

根據金管會網路投保統計，今 (2018) 年前 4 月保費收入達 7.42 億元，年增逾 2 倍。若以壽險網路投保金額來看，前三名依序為富邦人壽的 4400 萬元、台灣人壽的 4200 萬元以及國泰人壽的 1200 萬元，其中，賣最好的商品就是利變年金險。

而網路投保利變年金保險夯，根據中國人壽數據統計，網路利變年金險的主要購買族群為 30 至 54 歲，比重占 8 成，且以女性最多，占 6 成之多；進一步觀察居住地區，多集中於北部，顯示女性除了網購主要族群外，也同樣重視自己的財務規畫。

觀察市面上的年金保險，主要分為三種，包括：傳統即期年金、利變年金與變額年金。

第一金人壽表示，傳統即期年金險一次繳費之後，即可分期提領年金，不過因即繳即領、利率固定，保金價值無法有效累積，也無法抵禦通膨，較適合屆齡退休有一筆資產，需要有紀律將其轉換為分期現金流的族群。

而利率變動型年金險的帳戶價值，主要是受到宣告利率所影響，也就是保險公司依據 4 大行庫 2 年期定存利率加減碼來訂定的利率水準，投資風險相對較低，收益有可能高過銀行定存，適合風險忍受力較小、準備退休的民眾存放老本，穩健滾存利息。

變額型 (投資型) 年金保險受投資市場波動起伏的影響較大，且投資風險由要保人自行承擔，適合風險忍受力大且距離退休還有一段時間的青年族群，因變額型年金保險連結投資標的，讓年輕的投資人可以利用較長的時間來累積較大的保單價值。

市面上的利率變動型年金保險商品內容及規格大同小異，第一金人壽總經理林元輝表示，利率變動型年金保險的宣告利率為變動利率，所以投保時僅能將宣告利率視為參考值。

若進一步觀察繳費方式，林元輝指出，事業剛起步、經濟負擔較輕的小資族，適合定期定額的繳費方式，固定將薪資投入，做好資產配置；家庭責任較重的三明治族則適合不定期繳 (彈性繳)，能適時增加投入的資金，以便因應各個階段的需求；一次繳清保費的躉繳，適合已累積退休金、較有餘裕的熟齡族群。