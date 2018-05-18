「美聯樓價指數」持續破頂 按周續升0.57%

「美聯樓價指數」最新5月9日至5月15日報169.67點，按周續升約0.57%，樓價續創歷史新高；指數較四星期前升約1.63%；年內迄今亦已累升約8.05%。

「美聯樓價指數」不斷破頂，當中港島區按周升幅最大。「美聯港島樓價指數」最新報188.2點，按周升約1.04%；比起四星期前升約0.87%；年內迄今則累升約8.45%。

「美聯新界樓價指數」最新報159.45點，按周升約0.8%，升幅僅次於港島區；而樓價比起四星期前更升約3.07%；年內迄今累積上升約8.46%。不僅與港島區齊創新高，而兩區年內樓價升幅亦相若。

九龍區方面，「美聯九龍樓價指數」最新報160.58點，按周回落約0.77%；較四星期前亦跌約0.17%；至於年內迄今樓價指數則累積上升約6.48%。

房地產數據及研究中心

最新5月9日至5月15日「美聯樓價指數」是以美聯物業收集於該週簽訂正式買賣合約的成交計算，大致反映兩週前(4月25日至5月1日)簽臨時買賣合約的交投。

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