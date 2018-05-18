台積電半導體技術將超越英特爾

根據《經濟學人》(The Economist)的報導指出，在今年的下半年，台積電 (TSMC；股票代號：2330 TT Equity) 以其最新技術所製造出來的半導體 (semiconductor) 產品，將開始出貨；從此之後，全世界最為精良、功能最強的半導體，將首次出自台積電之手，而非其競爭對手美國的同業英特爾公司 (Intel Corp.；INTC US Equity)。這真可謂是台灣之光！在該集團董事長張忠謀(Morris Chang) 長達 30 年的領導之下，其在經營上的投入，真是煞費苦心；並在國際間，受到極高得評價。目前該公司的股票，即有高達近 78% 的比重，全為外資所持有包辦；因此，雖說是台灣之光，但是外資，其實才是這項成就真正的贏家與受益者。







代工界龍頭



在去年的時候，台積電所投入在 R&D(研究發展)的經費，總計就逼近了達 30 億美元 (亦即接近 900 億元的新台幣，已經比台灣許多上市公司的股本總市值，都還要來得大) 的規模；這在其總營業收入裡頭所佔據的比重，即高達了 8% 左右。這正是維繫該公司競爭能力不斷向上攀升的理由。



台積電非但是當前半導體代工業界中的龍頭老大，根據研究機構 Trendforce 的統計指出，目前其全球的市場占有率，就高達一半以上的達 56% 的水準。相對而言，英特爾不但製造半導體，而且，這些產品的設計也出自自己的公司，即所謂的 IDM(integrated device manufacturer)。



而也正因為技術不斷地精進，以及隨之而來的每股盈餘持續地刷新紀錄，甫在今年 1 月 23 日的時候，台積電的股票還以 266 元的價位，創下其史上的一個最高峰。



然而，之後碰上國際股市行情的大震盪，該公司的股價也跟著回檔，最深還一度跌到了 5 月 3 日盤中 220 元的谷底；此時，自歷史性天高以來，台積電的股價最深是下挫了 46 元，抑或是 17.3% 的幅度。之後雖然出現反彈，並上升至 5 月 14 日 234.5 元的最高價；不過，卻是欲振乏力並立即持續出現回跌，未來 220 元的谷底是否會跌破？值得進一步觀察。







蘋果具關鍵



而《經濟學人》另外也指出，來自蘋果公司 (Apple Inc.；AAPL US Equity) 等國際大廠的大訂單，所給台積電帶來穩定的營業收入，支持其在研發方面的積極投入，非常具有關鍵。不過，如此的甜蜜關係能否不斷地持續下去？是沒有辦法確定的。



由於領組件供應商南韓的三星電子公司 (Samsung Electronics Co.；005930 KS Equity)，同時也是蘋果的競爭對手，因此，就降低了該公司將半導體的大訂單轉至三星電子的意願。

