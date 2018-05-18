【大行報告】廣發：輕工業需求和成本改善共作雙槳 軟體家居全面起航

廣發證券報告指，消費升級催生軟體家具企業在産品材質、設計以及功能方面持續創新，智能化科技升級趨勢更明顯，各方位滿足消費者需求，需求端預期差顯現；目前軟體家具公司在家居賣場普遍僅有1-2家門店，而不同品類的軟體家居可支撐2-4家門店，渠道紅利被低估；目前軟體家居行業龍頭上市公司A股港股合計4家，相較定製家具板塊8家上市公司，行業競爭格局較好。

報告稱，原材料價格、匯率因素短期持續向好。2017年軟體家居主要原材料，如TDI、MDI、聚醚、面料等價格較2016年出現明顯上漲，維持高位併延續至2018年1季度，而近期價格則呈現下滑趨勢，截至5月第二周，華東地區主流MDI、TDI價格已距一季度高點分别下滑約24%、26.8%，軟體家居企業盈利能力有望回復；軟體家居企業均有外銷OEM業務，且多以美元結算。現階段匯率逐步趨穩，預計軟體家居企業匯兌損失也維穩，有助公司業績回升。

風險提示：房地産行業景氣度下降，導緻家居市場整體需求下降；原材料價格下跌不達預期影響家居企業盈利水平；渠道開拓不及預期。

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