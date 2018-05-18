韓正：正確把握“五個關系”推動長江經濟帶高質量發展

新華社5月18日消息，中共中央政治局常委、國務院副總理、推動長江經濟帶發展領導小組組長韓正17日主持召開推動長江經濟帶發展領導小組會議，學習貫徹落實習近平總書記在深入推動長江經濟帶發展座談會上的重要講話精神，審議有關文件，明確目標、分解任務，部署下一階段重點工作。

韓正強調，推動長江經濟帶發展是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大決策，是關系國家發展全局的重大戰略。在黨中央、國務院堅強領導下，各有關部門單位和沿江省市做了大量工作，長江經濟帶發展成效顯著。下一步，要認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅持生態優先、綠色發展，正確把握“五個關系”，推動長江經濟帶高質量發展。

韓正錶示，長江是中華民族的母親河，中華民族的繁衍生息，離不開長江的哺育。要進一步提高思想認識，堅持問題導向，切實增強共抓大保護、不搞大開發的思想自覺和行動自覺。必須從中華民族長遠利益考慮，尊重自然、順應自然、保護自然，讓母親河永葆生機活力;必須貫徹良好生態環境是最普惠民生福祉的宗旨精神，把修復長江生態環境擺在壓倒性位置，不斷滿足人民日益增長的優美生態環境需要;必須踐行綠水青山就是金山銀山的理念，使長江經濟帶成為引領我國經濟高質量發展的生力軍。

韓正錶示，解決長江經濟帶生態環境欠賬，最大的問題在水，水的問題根子在岸上。要從整體上加強長江流域污染防治，摸清資源環境承載能力本底情況，周密製定行動方案，建立負面清單管理製度。要以持續改善長江水質為中心，紮實推進水污染治理、水生態修復、水資源保護“三水共治”。要以推動航道區段標準統一、船舶標準統一、港口碼頭管理統一、通關管理統一為重點打造黃金水道，發展鐵水、公水、空鐵等多式聯運，加快構建綜合立體交通走廊。要紮實推進供給側結構性改革，積極推動發展動力轉換，加快建設現代化經濟體系。

韓正強調，要按照中央統籌、省負總責、市縣抓落實的管理體製，充分發揮各有關部門單位和沿江省市的作用，形成推動長江經濟帶發展強大合力。要強化法治保障，加強綜合執法，建立健全跨部門、跨區域執法協作機製，堅持鐵腕治江，形成對環境違法行為的強大震懾。要咬定目標、埋頭苦幹，為全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利作出新的貢獻。

李強、陳敏爾、肖捷、何立峰和推動長江經濟帶發展領導小組成員、領導小組辦公室以及有關部門單位負責同志參加會議。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)