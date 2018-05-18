【港股解碼】“漫威之父”10億美元天價索償U+A0承興國際一線生機在哪？

美國漫畫界的扛鼎人物“漫威之父”斯坦·李(Stan Lee)近日又要入禀法院了，有媒體稱承興國際控股(02662-HK)的間接附屬POW! Entertainment與潛在訴訟中其他被告合謀故意作出重大虛假事實陳述，並以脅迫或欺詐方式取得Stan Lee的簽名，以向POW! Entertainment提供Stan Lee的身份、姓名、形象及肖像的獨家使用權。根據媒體來源的資料，Stan Lee向潛在訴訟中的被告尋求超過10億美元的損害賠償。

Stan於2001年成立Pow! Entertainment公司，去年他將公司賣給承興國際。

承興國際稱，於5月17日，公司並不知悉POW! Entertainment已獲送達有關潛在訴訟的任何文件，公司也無法確定POW! Entertainment及/或集團任何公司是否牽涉潛在訴訟。

無風不起浪，超過10億美元的損害賠償這事要等到官方確認，也許只存在時間差。首先這件事情涉及道德，對承興國際造成聲譽的影響是必定的，但承興國際有沒有駕馭賠10億美元的能力以及生機的曙光在哪，才是更應該關注的點。

無助：10億美元賠償款是承興國際資產淨值的17倍

於2017年12月31日，承興國際的銀行結餘及現金約4600萬(港元，下同)，資產淨值為約4.6億，流動資產淨值約3.1億，流動比率為2.3，資本負債率為0.10 。按照今日早間1港幣=0.1274美元的匯率來算，4.6億港元的資產淨值折合為0.586億美元，而10億美元的賠償金額足足是承興國際資產淨值的17倍！單單從這些數據來看，承興國際傾家蕩產也未能足夠賠償10億美元。

無奈：一年前用0.1億美元收購了要賠10億美元的公司

承興國際，公司前稱奕達，控股權在2015年底易手後，於去年底改名。今年五月宣布斥資1150萬美元(約8972.5萬港元)收購POW！ Entertainment(下稱POW！)全部權益，收購於2017年10月完成。在完成收購後，POW! 便成為承興國際的間接非全資擁有之子公司。

試問一年前在簽訂收購協議的時候，承興國際又怎麼會想到有今日這事呢？ ！若媒體報導屬實，花一千多萬美元的收購卻要面臨超過10億美元的損害賠償，無疑是自討苦吃之舉。

走近承興國際

承興國際控股有限公司是一家綜合性文化集團，業務主要包括體育、動漫、影視、遊戲等文化娛樂內容製作，運營及相關下游IP衍生產品的授權、變現和銷售業務。通過過去業績可知道其經營情況：

股票的長期趨勢只能從企業的基本面來決定。從最新公佈的中期業績報告看，截至2017年12月31日止6個月，承興國際未經審核之收益約為14.3億，毛利約為7900萬，淨利潤約為4440萬，分別實現- 7.6%、+68.7%和+22.9%的同比變幅。此外，若不考慮非經營性的其他收益與虧損，中期淨利潤可達到約為4160萬，與上年同期比較增長255.6%。

此外，回顧過去幾年，承興國際的總收入和或要賠償的10億美元差距還是很大。由上圖可見，從2013年到2016年間，承興國際收入在逐年減少，但到了2017年財年總收入同比增長了530%至29.34億港元，淨利潤更是扭轉前幾年虧損的局面達到了4500萬港元。在這五年間，承興國際總收入合共約63.74億港元，按照10億美元約等於78.5億港元來看，哪怕承興國際“不吃不喝”(指的是不算日常開支、不給股東分紅等)，白做五年都不夠為附屬POW! 作出10億美元的賠償。

此外，從上圖可見，除了在2017年，在過去幾年承興國際的資產總值在不斷下降。從公司角度來看，要作出10億美元賠償似乎是不可能的事。

一線生機：低調的商界女強人羅靜

上述種種數據表明，10億美元對於承興國際來講無疑是天文數字，但名聲顯赫的斯坦·李(Stan Lee)能把POW！賣給承興，對這家公司肯定是有一定了解的。那麼，能讓Stan Lee覺得承興有能力賠償的源頭在哪？這來自一名神秘的女人——承興國際董事會主席，羅靜。

羅靜為人低調，能找到的公開資料不多，但外界都知道她是商界木蘭的得主，亦為中國企業家木蘭匯(China Entrep Mulan Club)之理事會成員。 “木蘭匯”是由《中國企業家》雜誌社發起成立的，以“30位最具影響力的商界木蘭”為核心，廣泛匯聚女性企業家和高管的高端女性俱樂部，是中國女性商業領袖的價值創造與分享平台，中國商界女性頂級人脈圈。其中，俏江南集團董事長張蘭、格力董事長董明珠都是木蘭彙的常務理事！能和這麼一群真正高Level的女人聚在一起，羅靜的人脈圈能簡單嗎？

而承興國際下述一切都似乎圍繞著羅靜而有序進行：

在羅靜成為主席後，憑藉她強大的朋友圈，承興國際與多家公司進行了合作，其中包括坐穩內房股頭把交椅的碧桂園(02007-HK)、通信運營商中國移動(00941- HK)、阿里影業(01060-HK)、Visa全球和孩之寶等。具體如下所示：

在上表的合作方來頭都不簡單，如King Records是日本最大唱片公司之一，以動漫及音樂行業聞名。華特迪士尼也眾所周知，而北京聚迷互動影視傳媒數阿里巴巴影業集團(01060-HK)的附屬公司，曼城足球俱樂部是英超聯賽頂級知名足球俱樂部。此外，萬事達卡擁有全球最迅捷的支付網路之一，為全球超過210個國家及地區的消費者、財務機構、商人、政府和商戶提供支付服務......能和董明珠一起在“木蘭匯”的女人，果然不簡單！

此外，在羅靜統領下，承興國際在積極進行各項合作的同時，也不斷地進行募資，具體如下所示：

美國漫畫界元老級人物“漫威之父”斯坦·李(Stan Lee)於1922年出生的，至今已經將近百歲，可謂“食鹽多過你食米”，頭腦也是精明的。 10億美元巨款承興國際能否有能力賠上，他自心中有數。而這個數，很有可能就要看擁有高Level朋友圈的羅靜是否出手了。

截止5月17日收盤，承興國際控股報5.64港元，升0.178%，成交278萬股，成交額為1540萬港元。

作者：張雨娜

編輯：張駿芬 賀秋霞

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