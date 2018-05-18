特朗普突然會見劉鶴，傳遞了這三個清晰的信號!

外交無小事。一些看似很不經意的細節，其實透露出意味深長的信號。

剛剛，就在白宮橢圓形辦公室，美國總統特朗普會見了習近平主席特使、國務院副總理劉鶴。會見持續了40分鍾。根據新華社隨後發布的通稿，特朗普還特别對劉鶴強調：我高度珍惜同習近平主席的良好工作關系和個人友誼。

作為推特駐白宮首席記者的特朗普，也很快在推特上發布了相關信息，說自己和劉鶴談了貿易問題。現場照片上，系紅領帶的特朗普站右邊，系藍領帶的劉鶴站左邊，兩人握手微笑。

中美貿易磋商還在繼續，但這會談間隙，特朗普突然在白宮見了劉鶴，傳遞的信息，應該也是相當豐富的，至少這三個清晰信號吧：

信號一、美方的態度有微妙變化。

上一次劉鶴來華盛頓訪問，不久前美國財長姆努欽率團去北京磋商，兩國最高領導人都沒有出面會見。但這一次，特朗普不僅會見了劉鶴，而且笑得是格外燦爛。陪同人員除了姆努欽等美方部長外，還有美國副總統彭斯。美國正副總統一起會見了副國級的劉鶴，也可見美方對中國代錶團的重視程度。

另外，在新華社的報道中，特朗普對劉鶴說的第一句話就是，“美中在經貿領域保持良好合作關系十分重要。”請註意，這是“十分重要”。既然十分重要，那美國應該也清醒意識到，一旦脫軌，就會地動山搖。

信號二、中美有分歧，但都想妥善解決。

根據新華社的報道，特朗普對劉鶴說：“希望兩國經濟團隊共同努力，積極解決雙方經貿關系中存在的問題。”劉鶴則說：“中方願與美方一道努力，在平等互利基礎上妥善處理和解決雙方關切的經貿問題，確保經貿合作繼續成為中美關系的壓艙石和推進器。”

雙方確實存在較大分歧，怎麽辦?請註意，中方的用詞是“妥善處理”，特朗普的用詞是“積極解決”。用詞有微妙差異，但態度是基本一緻的。也就是說，雙方都認為，不能讓這些分歧影響了兩國關系，這就為談判最後可能成功創造了較好的條件。當然，中方也是有原則的：平等互利的基礎上。

信號三、未來合作，中美空間巨大。

在會見中，特朗普還對劉鶴說了這樣一段話：美中應重點在能源、製造業領域加強貿易投資合作，擴大農産品貿易和市場準入，加強知識産權保護合作，為兩國人民帶來更多實際利益。

這應該是美國列出的重點合作領域。這些都是生意，中國真未必吃虧。必須看到，在這些領域，美方存在較大優勢，中國適當增加一些進口，有利於滿足人民更美好生活的需要，也更有利於國内競爭市場的形成。比如，能源是經濟的血脈，中國要發展，需要進口大量能源;中國要藍天，天然氣更緊缺。在這方面，美國完全可以多做貢獻。當然，中國能源開採技術，也要趕緊跟上啊。

在之前文章中，牛彈琴(bullpiano)就說，中美貿易戰看似一觸即發，但從和氣生財最終雙赢的角度看，不過是更大規模合作之前的一次激烈的討價還價。

對中國代錶團來說，這次真可謂是重任在肩，必須捍衛中方的正當權益和核心利益，必須捍衛多邊自貿體系和全球自由貿易。

因為在磋商過程中，不乏漫天要價。也有一些美國媒體播發所謂消息：中國作出大幅度讓步，接受了美國減赤2000億美元的條件。

但知情人士對牛彈琴明確錶示：這是子虛烏有，純屬誤讀。

按照相關人士的解讀：

1、中方團隊絕無可能在美方設限條件下進行談判。這一點，在上一輪北京磋商中，早就大白於天下。

2、中方的一些關切，比如中興事件，美有關方面已在前幾天的推特中有所暗示;此外，在美擴大芯片、高技術産品對華出口，在放寬對華能源出口方面，雙方都有進展。這筆交易的最終結果值得期待。有些人擔心，中國會單方面讓步，這大可不必。

3、談判最終的結果，再等一段時間就會出來，所謂中方讓步的謠言，屆時會不攻自破!

但，這依然是一場苦戰。

據知情人士透露，就在特朗普會見劉鶴前幾個小時，雙方還在焦點問題上互不相讓，談判一度陷入膠著。特朗普的突然會見，雙方的微笑握手，無疑為這一天的艱苦磋商，劃上了一個句號。

談判還將繼續，博弈仍在進行。爭取最好的結果，作好最壞的打算。明天是很關鍵的一天!

來源：人民日報海外網

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