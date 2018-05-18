〈海底撈赴港IPO〉連鎖火鍋店海底撈擬港上市 去年賺逾10億 年增近40%

大陸連鎖火鍋店海底撈計劃赴港上市，據初步招股文件顯示，海底撈在 2017 年度營收人民幣 106.37 億元，期內純利年增近 40%，至人民幣 10.28 億元。至於集團去年 10 月開張的香港分店表現不俗，2 個月已賺得逾 1600 萬元收入。

香港《明報》報導，海底撈自 1994 年於四川簡陽開設首家餐廳，截至 2017 年底共設有 273 間餐廳，當中有 254 間位於大陸，19 間位於海外，當中 1 間位於香港，其餘遍及新加坡、韓國、日本、美國。由今年初起直至 5 月 8 日再新增 50 間餐廳，當中有 45 間位於大陸，其餘位於海外，並關閉了 3 間餐廳。今年全年計劃增開 180 至 220 間新餐廳。

海底撈 2017 年超過 1 億顧客光顧，整體翻桌率更按年遞增，由 2015 年的每天 4 次、增至 2016 年的 4.5 次及 2017 年的 5 次；一般新餐廳於約開業 1 至 3 個月內能夠達至首月盈虧平衡。物業總租金佔收益只有 4% 至 5%。

海底撈整體顧客人均消費由 2015 年的人民幣 91.8 元，提高至 2017 年度的人民幣 97.7 元，不過大陸及海外人均消費差距甚大，以 2017 年度計，分別為人民幣 94.6 元及人民幣 179.6 元，意味海外消費金額較大陸高近 9 成。

海底撈過去 3 年的淨流動負債持續增加，由 2015 年度的人民幣 6035.7 萬元，增至 2017 年度的人民幣 11.56 億元，到今年 3 月底止增至人民幣 14.41 億元。

海底撈在上市前派息亦處於高水平，到 2017 年度配息總額達人民幣 7.52 億元，股息配發率達 73.1%，今年 5 月時亦派人民幣 5.98 億元。不過今後將設定股息配發率約 20%。

集團這次上市集資，擬將所得資金的其中 60%，用於擴充業務；有 20% 用於開發及實施新技術；約 15% 用於償還招商銀行 (香港) 及花旗銀行中國的 1 年期貸款融資；餘額用於營運資金所需。其從招商銀行香港及花旗中國取得的額度分別為人民幣 8.5 億及人民幣 4000 萬元。