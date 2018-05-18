〈海底撈赴港IPO〉一路擴張的火鍋店 花24年走向上市之路

近幾年大步向海外擴張的海底撈集團，又開啟了關鍵一步－正式進軍資本市場，準備到香港交易所掛牌上市。

據《每日經濟新聞》報導，2017 年，海底撈收入已經達到人民幣 106.37 億元，凈利潤也來到人民幣 11.94 億元，其中餐廳經營的收入占其總收入的絕大部分。第三方機構數據顯示，按照收入、客流量等數據，海底撈均在中式餐飲品牌中排名第一，公司一年服務的客戶超過了 1 億人次。

作為海底撈的創始人及控股股東，目前張勇、舒萍夫婦持有海底撈 62.7% 股份。根據 2017 年胡潤百富榜榜單，張勇、舒萍夫婦以 50 億元的財富排名第 825 位。

重視服務及管理

對這家公司來說，雖然是餐飲，但公司認為，海底撈最大的特點是重視客戶服務－至少董事長張勇總是對外這麼說。

去年張勇接受國外媒體採訪時表示，海底撈的客戶在等待時，可以接受免費的指甲整理或肩部按摩服務。而上菜之後，餐廳也會提供熱毛巾和圍裙，避免在用餐時弄髒衣服。

哈佛商學院退休教授 F Warren McFarlan，在 2011 年時共同撰寫了一份海底撈的案例研究，他表示，海底撈在還是小餐廳時，就會為手機提供個人塑料袋裝，有時也為一個人用餐時提供泰迪熊陪伴，這項服務從一開始就是正確的。

另外張勇也在員工管理上下足功夫，重視員工福利，也不吝於將底層員工升至管理階層。張勇表示，公司管理的評估，不單建立在銷售，更重要的是客戶滿意度及員工的士氣。海底撈的起薪不高，但是會根據店員的優秀表現，而大幅提升。

不斷向外擴張

向外擴張則是海底撈逐漸壯大的手段。自 1994 年，張勇從一家只有 4 張桌子的店面做起，目前所能取得的資料，海底撈擁有及經營的餐廳數量達 320 家，包括中國大陸 296 家以及 24 家位於台灣、香港、新加坡、韓國、日本及美國的餐廳。

由招股書上，也能看到員工整體情況。數據顯示，每家餐廳通常配備約 100 至 150 名員工，員工流失率較低。海底撈一共擁有 5.03 萬名雇員，其中絕大多數是各餐廳員工，達 4.92 萬人。

2015 年 - 2017 年，海底撈的員工成本由人民幣 15.72 億元增長到 31.19 億元，佔收入的比重從 27.3% 達到 29.3%，比例的上升主要在於餐廳員工的薪資增長。董事薪酬為人民幣 2978 萬元。

多年後走向上市

擴張之餘，上市就能提供更強大的後援。2012 年 3 月，已有網站披露海底撈上市的構想，不過根據四川簡陽市官員指出，簡陽市商貿局曾對海底撈進行上市輔導工作，不過隨後就再無進展。

當時張勇表示，有些中國企業上市後幾乎馬上就失敗了。要等商業模式能夠盈利，並可以更輕鬆地複製之後，海底撈才會上市。

由海底撈向香港遞交上市申請來看，張勇所認為的時機已經到了。