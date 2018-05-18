GIS布局非3C市場 看好車載市場成長潛力

GIS-KY 業成 (6456-TW) 去年營收及獲利寫下歷史新高，除了受惠於蘋果的訂單挹注外，在非 3C 產品布局上也是推升營收成長的重要動能，將產品技術擴展至各品牌大廠筆電服務，也看好車載市場潛力，新出爐的營業報告書指出，今年將深耕車載市場，另外將增加專利申請，保障智慧財產權，形成技術優勢。

業成將先獲外資點名看好，外資從蘋果 iPhone 需求、庫存等問題評估，認為相關供應鏈投資機會已來臨，點名 5 家亞洲供應鏈，業成是台廠唯一被點名的廠商，推測合理股價估值為 250 元。

根據業成議事手冊中最新出爐營業報告書，董事長周賢穎認為，今年是充滿機會及挑戰的一年，世界銀行將今年全球經濟成長率調升到 3.9%，但美中貿易衝突、英國啟動脫歐、南北韓變局，美國聯準會啟動升息循環，歐盟及日本央行何時跟進，及中國十三五會議後的經濟表現，都將影響全球貨幣緊縮程度與經濟成長動能。

他指出，觸控已成為消費性電子產品重要功能，在車載市場部分，根據市調機構 IHS 資料顯示，今年全球車用觸控產值超過 9.5 億美元，未來幾年仍將持續成長，將是業成深耕市場之一。

近期外掛式 (Out Cell) 觸控也有反攻手機市場的趨勢，根據市調機構 IHS 顯示，今年全球觸控面板模組的產值將接近 500 億美元，周賢穎強調，不論既有或潛在競爭者將透過產能提升、或是垂直整合等策略爭取更多的市佔，業成將採多元化與多角化發展策略來因應未來挑戰。

業成去年營收 1308 億元，年增 64.84%，稅後純益 69.54 億元，年增 140%，每股純益 21.46 元，營收及獲利都創歷史新高；在既有手機、平板主要產品中，已成為客戶第一大供應商，另外，去年將產品技術擴展至各品牌大廠的筆電服務，顯著貢獻營收。

業成強調，在非 3C 市場布局部分，包括遊戲機、互動式電子白板、車用觸控等消費性產品等，結合上下游供應鏈完整資源，也是推升營收呈現大幅成長的重要動能。

業成去年新增專利數量 790 件，年增 456%，目前專利總數 963 件，申請中的專利有 653 件，今年度將持續增加專利申請以保障智慧財產權。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：GIS 日盛 78 購 03 (074510-TW)、GIS 群益 78 購 03 (074452-TW)、GIS 永豐 78 購 02 (074328-TW) 等。