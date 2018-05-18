智冠引爆經營權之爭 網銀國際有意取得三董一監

智冠 (5478) 預計 6 月 14 日召開股東會，除將討論配發 2 元現金股利案外，最重要是將進行董監改選，根據市場派收購委託書來看，網銀國際有意取得 3 席董事及一席監察人，使得智冠此次股東會增添不少話題，股價也正醞釀董監改選行情。根據市場派的委託書提名資料顯示，網銀國際董事長蕭政豪、興天科技代表吳艾耘 2 席董事及莊璧華 1 席獨立董事，監察人選舉人則是網銀國際代表人林青翰，目標 3 董 1 監。



蕭政豪的興天科技投資專戶持股約 1 萬 2342 張，股權占比 9.6%，而蕭政豪持有橘子 (6180) 持股也是 9.6%，以興天科技檯面上的智冠持股，持有兩大遊戲廠商比重相當接近。



以目前檯面上董監持股來看，董事長王俊博持股約 17%，整體董監事持股約 20%，據了解，檯面下王俊博相關可掌控股權有高達 60%，如果市場派有意取得股權及董監席次，不排除將在市場上買進增加持股。



網銀國際成立於 2008 年，以多樣化的產品拓展更寬廣的潛力客群，營收年年創新高，除線上服務，網銀國際也投入實體遊戲點卡通路市場，發行遊戲點卡「遊 e 卡」，以及知名電競團隊「閃電狼（Flash Wolves）」。2017 年營收站上 30 億元大關，成長幅度高達二位數。



而今年元月初日本遊戲廠商 Aeria 對外宣布，與台灣遊戲廠商網銀國際成立合資公司，合作擴大彼此的專業及服務領域， 網銀國際擁有《星城 Online》、《劍俠情緣 3》等遊戲的營運經驗；而 Aeria 則是日本的遊戲公司，同樣擁有豐富遊戲開發與營運經驗，例如手機遊戲《STARLY GIRLS 星娘》、電腦遊戲《Blackish House》等作品，擁有雄厚遊戲營運實力的雙方，也寫下中日國際合作新模式。



遊戲界素有「北橘子、中網銀、南智冠」，幾乎一統國內遊戲江山，網銀除了已持股橘子外，也希望能取得智冠股權，讓遊戲版圖更加完整性。

