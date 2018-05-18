揚明光業績揚 4月單月EPS 0.13元 勝過首季整季

揚明光學 (3504-TW) 去 (2017) 年第 4 季微投影組出貨大增，挹注單季獲利由虧轉盈後，結束連 7 季虧損，今年首季持續獲利，公司今 (18) 日應主管機關要求公布 4 月單月自結數字，稅後純益 1500 萬元，每股純益 0.13 元，比第 1 季賺得每股純益 0.04 元還多。

揚明光 4 月營收規模擴大並產生實質獲利挹注，主要是產品依照預訂時程出貨， 4 月營收 5 億元，月減 1.54%，年增 60.3%，累計前 4 月營收 16.92 億元，年增 45.92%，5 月營收也可望較 4 月 5 億元成長。而揚明光營收成長，主要在第 2 季出貨產品按照時程出貨，同時 4 月營收規模擴大挹注獲利，第 2 季毛利率將可力保 20% 以上。

揚明光 4 月單月純益 1500 萬元，每股純益 0.13 元，前 4 月稅後純益 1918 萬元，每股純益 0.17 元；今年首季純益 418 萬元，季增 379 倍，較去年同期轉虧為盈，每股稅後純益 0.04 元。

揚明光指出，微投影光學模組市場需求持續加溫，新機種進入量產擴張階段、智能家居新監視鏡頭開始放量出貨、貨架顯示器 3 月完成試產，4 月已開始進入穩定量產並開始出貨、業務用 3D 列印機 4 月試產，並在 5 月中進入量產；若材料與零組件產能擴增與供應速度能依計畫落實，第 2 季出貨可望較第 1 季成長，出貨表現將優於 2017 年下半年。

揚明光 2017 年稅後虧損 1.49 億元，每股淨損 1.31 元，連續 2 年虧損，公司日前董事會也決議不配發股利。

揚明光學股價今天以漲停 86.5 元作收，創波段新高，其股價本波段漲幅也達 44%。