智冠Q1雙率攀高 每股賺1.03元 近1年來新高

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 公布第 1 季財報，營收數字雖較上季與去年同期大為衰退，但毛利率創 35 季以來新高，營益率也寫下 7 年來新高，稅後純益達 1.31 億元，每股稅後純益 1.03 元，為近 1 年來高點。

智冠第 1 季合併營收 12.43 億元，季減 66.61%，年減 71.91%，毛利率 61.71%，季增 46.08 個百分點，年增 43.35 個百分點，營益率 12.41%，季增 12.06 個百分點，年增 5.96 個百分點；稅後純益 1.31 億元，季增 147%，年減 32.69%，每股稅後純益 1.03 元。

展望第 2 季，智冠表示，遊戲事業部分，中華網龍積極優化調整旗下手遊《吞食天地 M》，預計 6 月至 7 月在台港澳地區推出；智樂堂接獲韓國遊戲大廠知名 IP 改編 MMORPG 手遊大型美術合作訂單，將帶動遊戲美術事業大幅成長；智凡迪本月取得全球人氣線上遊戲《絕地求生》PC 版經銷合作，成為《絕地求生》全台正式授權通路經銷夥伴。

此外，智冠集團今年打造大型電子競技賽事《MCL 台港澳網咖電競聯賽》，主打遊戲便是智凡迪剛取得通路經銷授權的遊戲《絕地求生》，賽事本月開打，台港澳共有 300 家網咖參與，可望大幅挹注營運動能。

金融科技事業方面，智付寶今年 4 月 1 日起與藍新合併，智冠集團、同時也是藍新科技董事長暨總經理王俊博表示，過去 3 年多以來，智冠從第三方支付跨入金流代收代付與電子商務市場，今年初又與藍新科技集團進行股權轉換，盼能在 2 年內，完整發揮資源整合效應，成為市場領導品牌。