台股盤前─被動元件止血與否牽動多方信心 短線恐向下找支撐

台股昨日在被動元件族群重挫，加上電子三雄尾盤出現急殺，終場失守 5 日線，日本 MLCC 大廠村田製作所 (Murata) 否認調撥產能供貨給台廠組廠的傳言，被動元件今 (18) 日是否止血，將牽動多方信心， 但 KD 指標高檔下彎，短線恐向下尋求支撐，法人認為，指數若能站穩在季線之上，量能溫和放大，待整理後有機會再攻高。

台股 17 日因傳出村田供貨給和碩及英業達，恐壓抑被動報價漲勢，造成華新科等 6 檔被動元件股跌停，加上電子三雄台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 及大立光 (3008-TW) 出現急殺，終場下跌 63.76 點，以 10833.81 點作收，跌破 5 日線，成交值 1323.5 億元。

三大法人部分，外資及陸資賣超 31.43 億元，外資自營商賣超 0.55 億元，投信賣超 2.06 億元，自營商自行買超 3.77 億元，自營商避險賣超 12.12 億元，合計三大法人賣超 41.85 億元；期貨部分，三大法人偏空操作，外資減碼多單 5509 口，淨部位多單再度跌破 4 萬口，來到 36955 口。

元大經貿基金經理人陳郁雯指出，台股重回多頭格局，不過短線上指數面臨 11000 前波壓力區，加上美國 10 年期公債殖利率攀上 3%，面臨外資撤退台幣貶值壓力，短線上難免陷入整理，未來指數若能站穩在季線之上，量能溫和放大，待整理後有機會再攻高。

陳郁雯表示，指數高檔震盪，建議擇優個股為主，操作上留意被動元件、矽晶圓族群高檔爆量以及均線乖離過大的風險，未來資金輪動可著眼生技、電競、低基期蘋概股，及遭外資過度賣超的中大型電子股標的。

陳郁雯指出，美國升息腳步確定，隨著利差擴大，大型金融類股有機會拉出一波中長其的多頭走勢；傳產部分看好高現金殖利率個股。

美國川普總統表示，美國與中國的貿易談判可能不會有成果，影響美股周四下跌，道瓊工業平均指數收低 54.95 點或 0.22% 至 24713.98 點；Nasdaq 指數收低 15.82 點或 0.21% 至 7382.47 點；S&P 500 指數收低 2.33 點或 0.09% 至 2720.13 點；費城半導體指數收低 5.23 點或 0.38% 至 1364.87 點。

美股小跌，台股今日盤勢觀察重點首推被動元件股的表現，在明顯拉回的情況下，是否進一步影響多方信心，由於村田否認傳言，和碩也澄清，國巨等被動元件股後續表現引來高度關注，另外，520 在即，是否拉出衝刺行情，也是市場關心焦點。