【大慶證券】投顧盤前－台幣再貶  10700點為短線多空關鍵



◆盤勢分析

雖然昨晚歐股表現強勢，然美股四大指數昨日反而陷入震盪，主要原因在於美國與中國展開第二回合貿易談判，但川普卻出現懷疑談判不會成功的言論，在談話發表後讓美股自平盤上壓回，此外，油價與美國 10 年期公債殖利率也加深市場的擔憂，10 年債券殖利率突破 3.1%，油價維持在 71 美元上下震盪，通膨與升息擔憂的升溫，也持續為影響美股的因素。從技術面來看，目前美股底部成型多頭趨勢不變，當中科技股最為強勢，費半指數有望挑戰前高，因此，短線雖有政治以及升息議題干擾，研判美股震盪偏多的態勢不變。

亞股昨日開高走低，主要原因就在於早盤的亞幣又轉貶，造成市場資金的流出，外資似乎對於亞股有較大的調節力道，當中包括台、港、韓以及陸股皆然，此外短線的美元指數位處高檔、美國 10 年期公債殖利率站穩於 3% 以上，也都是影響亞股的主要變數，從技術面來看，近期亞股反彈後雖然大多來到短線的壓力區，不過在底部未跌破，加上美股未轉弱前，研判震盪後還有向上的機會。

台股昨日早盤受美股激勵開高，一度重回 10900 點之上，不過隨即因台幣的貶值，加上大型電子權值股如台積電、鴻海的走弱而拉回，當中強勢的被動元件因一則假的新聞報導，村田可能重啟 MLCC 供應給和碩、英業達等公司，導致國巨、華新科、禾伸堂等指標股重挫跌停，也拖累其他中小型股的表現，從技術面來看，大盤目前還站穩在 10700 點之上，雖然昨日拉出中長黑，不過量並未明顯放大，研判季線附近有機會獲得支撐，10700 點跌破才為波段反彈結束的訊號。以盤面來看，在被動元件轉弱下，包括矽晶圓、生技等前主流也都陷入震盪，不過隨著暑假將至，電競、遊戲股反而異軍突起，族群走高態勢明確，短線有望接棒演出，記憶體在南亞科帶動下，包括華邦電、福懋科等也持續輪動，整體來看，由於被動元件、矽晶圓、生技等前主流陷入震盪，中小型股短線輪動恐加速，操作上應避免追高，個股一但跌破 10 日線甚至月線，就可能是波段轉弱的訊號。

