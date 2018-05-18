美股小幅收跌 中概股虎牙上市後首次下跌11.11%

北京時間5月18日，美股周四收盤，標普500指數收盤下跌2.33點，跌幅0.09%，報2720.13點;納斯達克指數收盤下跌15.80點，跌幅0.21%，報7382.47點;道瓊斯指數收盤下跌55.00點，跌幅0.22%，報24713.98點。
在美上市中概股周四收盤多數下跌，阿里巴巴(NYSE:BABA)跌1.05%，京東(NASDAQ:JD)跌1.29%，百度(NASDAQ:BIDU)跌1.55%，新浪(NASDAQ:SINA)漲0.18%，微博(NASDAQ:WB)跌1.96%，網易(NASDAQ:NTES)跌7.46%，搜狐(NASDAQ:SOHU)跌0.19%。
其他中概股中，漲幅較大的個股包括：寶尊電商(NASDAQ:BZUN)漲18.75%，格林豪泰(NYSE:CHG)漲7.72%，點牛金融(NASDAQ:DNJR)漲4.71%，獵豹移動(NYSE:CMCM)漲4.65%。跌幅較大的個股則包括：聖盈信(NASDAQ:CIFS)跌13.88%，虎牙(NYSE:HUYA)跌11.11%，途牛(NASDAQ:TOUR)跌8.95%，唯品會(NYSE:VIPS)跌4.03%，瑞思教育(NASDAQ:REDU)跌4.00%。
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