茂宸(00273-HK)收購體外受孕業務

茂宸集團(00273-HK)公布，擬透過旗下公司以合併方式，購入醫生杜堅能及梁家康所持有的高端私人體外受孕(IVF)業務的公司，涉及代價約4.35億元。收購價其中約2.1億元以現金支付，餘下2.25億元的代價，則於合併完成後，向杜堅能及梁家康兩人分別配發約9.2%及12%股份。

Mason SPV透過向策略股東配發股份籌錢，包括向騰訊(00700-HK)有份投資的微醫配19.5%股份，籌近1.16億元，連同向另外兩股東配股，總轉股份為35.2%，代價為2.1億元。交易完成後，Mason SPV將會擁有IVF業務公司46.7%股權，而Mason SPV完成發股份後，茂宸僅持有該公司64.9%股份，即茂宸直接持有IVF業務公司約30%股權。

茂宸集團首席營運總監鄭達祖對傳媒透露，新集團會結合微醫的內地平台優勢及醫療團隊的技術，若業務發展順利，上市會是選項之一，日後也會物色其他併購機會。

騰訊有份投資的醫療科技平台微醫，將斥1.17億元入股新集團19.5%股權，以此推算，集團的對應估值為5.99億元。微醫首席戰略官陳弘哲指，今次合作是微醫首個內地以外的投資項目，又指內地愈來愈多人專注事業，特別是女性，令遲婚遲生育更普遍，去年就有約700萬內地人到海外尋求醫療服務，包括輔助生殖醫療，相信雙方合作可為微醫用戶帶來「很強的服務增值效益」。

新醫療集團陣容包括本港兩大輔助生殖醫療專家梁家康及何永超。梁家康本身是Women's Clinic的創辦人，80年代完成本港首宗試管嬰兒案例，有「香港試管嬰兒之父」美譽。何永超則為寶德醫務創辦人，過往為不少影視名人一圓「生仔夢」，有「生仔聖手」之稱。

為香港引入「人工受孕」技術的梁家康醫生表示，由於港府不肯面對不育是病症，令這方面的資源有限，希望透過今次與茂宸和微醫的合作，從資源、技術、人才等方面整合共享，就不育問題為社會帶來良好的影響。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)