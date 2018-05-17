〈台灣之星展望〉衝刺物聯網 布局車用、工業節能、零售、監控各領域

台灣之星總經理賴弦五今 (17) 日指出，持續進行網路品質進化，預估 4G 基站數今年將成長 4 成，因應全球行動通訊發展趨勢，去年起積極布局 5G 及打造物聯網生態系，今年將逐步擴大至 5G 實驗網，針對 NB-IoT、LTEM 技術進行一系列性能驗證和整合測試，且持續投入大數據應用，在物聯網布局上除了車聯網，還包括工業節能、零售、監控各領域。

賴弦五表示，在網路建設上的投資持續擴大，今年初率先啟用 2600MHz 頻段 256QAM 技術，將 4G 極速提升至 500Mbps；且積極投入 4G 建設，截至今年 4 月，4G 基站台數達 11520 座，年增 91%，新增 4G 基站數居業界之冠，目標今年底將再成長 4 成，上看 14000 座。

他指出，另外，還同時在全台偏鄉、山區及沿海地區持續佈建 U900 基地台，目前 U900 基站台數量已達 508 座，可讓偏遠山區、離島地區及離島間海上區域用戶擁有更良好的語音通訊。

賴弦五說，因應全球行動通訊發展趨勢，去年起積極布局 5G 及打造物聯網生態系，繼 5G 實驗室後，今年逐步擴大至 5G 實驗網，針對 NB-IoT、LTEM 技術進行一系列性能驗證和整合測試，且持續投入大數據應用。

他強調，物聯網服務全面商轉，以「最務實的物聯網傳輸夥伴」為定位，目前在物聯網的合作夥伴橫跨 12 大產業、總數超過 300 家以上，應用領域類型包括智慧零售、智慧交通、智慧城市及智慧家居等；雖然樂觀看待物聯網，但目前仍以企業用戶為主，除了 車聯網，未來將鎖定工業節能、零售、監控等各領域，目前已有許多 B2B 的合作。

賴弦五指出，今年在通路方面將採取虛實並進全通路策略，直營門市之外也積極拓展加盟門市據點，目標今年年底實體門市規模將達 500 家；網路門市目前約占整體申辦量的 15%，在電信虛擬通路市場的市占率已超過 5 成。

